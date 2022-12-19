طفرة في المدفوعات الرقمية .. الهند مثالا «1 من 2»

المقر الرئيس لبنك الاحتياطي الهندي، الذي تم افتتاحه في 1981، هو مبنى شاهق مكتس باللون الأبيض يطل على منطقة فورت في مومباي على بعد بضعة مبان من الواجهة المائية.

ويعد بنك الاحتياطي الهندي أيضا إحدى ركائز شبكة المدفوعات الرقمية المتنامية في البلاد، كما يعطي درسا في التعاون بين بنك مركزي وشركات خاصة. وارتفع حجم المدفوعات الرقمية في الهند بمعدل سنوي متوسط بلغ 50 في المائة تقريبا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ورغم أن هذا المعدل في حد ذاته يعد من أسرع معدلات النمو في العالم، فقد حقق نظام المدفوعات اللحظية عبر الأجهزة المحمولة، الذي أطلقته الهند باسم "واجهة المدفوعات الموحدة"، معدل نمو أسرع ـ نحو 160 في المائة سنويا.

وزاد عدد المعاملات بأكثر من الضعف على العام السابق ليصل إلى 5.86 مليار معاملة في حزيران (يونيو)، حيث قفز عدد البنوك المشاركة بـ44 في المائة ليصل إلى 330 بنكا. وتضاعفت القيم تقريبا في الفترة نفسها. إضافة إلى ذلك، استحدث بنك الاحتياطي الهندي في آذار (مارس) واجهة مدفوعات موحدة للهواتف المميزة "الأجهزة القديمة المزودة بأزرار بدلا من الشاشات التي تعمل باللمس"، يمكنها ربط 400 مليون مستخدم في المناطق الريفية البعيدة.

وتم استحداث نظام واجهة المدفوعات الموحدة في 2016، قبيل انتهاء فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الهندي راجورام راجان. وتلا ذلك صدمة مبادرة سحب العملة من التداول قرب نهاية العام نفسه، عندما تم سحب أوراق البنكنوت ذات الفئات الكبيرة من التداول.

وتعد واجهة المدفوعات الموحدة بمنزلة استجابة لمجموعة كبيرة من القواعد والأعمال الورقية اللازمة لعمليات الدفع في البلاد. وكان الهدف منها هو جعل التحويلات أسهل وأكثر أمانا من خلال السماح باستخدام الأفراد ومنشآت الأعمال على السواء لحسابات مصرفية متعددة على منصات الأجهزة المحمولة نفسها. وسرعان ما بلغت هذه الواجهة مرحلة النضج.

وتعود نشأة شبكة واجهة المدفوعات الموحدة إلى تاريخ أبعد من ذلك، وهو 2006، عندما قام بنك الاحتياطي الهندي واتحاد البنوك الهندية بإنشاء مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند.

وكان الهدف من إنشائها هو أن تكون مؤسسة شاملة لرقمنة مدفوعات التجزئة، وتم تأسيسها كشركة غير هادفة للربح تهدف إلى توفير سلعة عامة لشعب الهند. وكتب باحثون من بنك التسويات الدولية في ورقة بحثية في 2019 أن منهج السلع العامة هذا الذي يوفر البنية التحتية المالية الرقمية هو منهج مهم لجميع الاقتصادات، بغض النظر عن مرحلة التنمية التي بلغتها.

من المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي المدفوعات الرقمية بواقع ثلاثة أضعاف في غضون خمسة أعوام ليصل إلى 750 مليون مستخدم، وذلك وفقا لديليب أسبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند، كما يمكن أن يتضاعف عدد المستخدمين التجار إلى 100 مليون مستخدم ... يتبع.