برئاسة ولي العهد .. مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يعين تناسيفيتش رئيسا تنفيذيا

أصدر مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين السيد جورج تناسيفيتش رئيسا تنفيذيا لمؤسسة حديقة الملك سلمان.

ويمتلك "تناسيفيتش" خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 20 عاما في مجالات التطوير العقاري، وتطوير المرافق الترفيهية والتعليمية، والإدارة المالية، والشؤون القانونية.

وشغل "تناسيفيتش" عددا من المناصب المهمة من أبرزها المدير العام لمنتجع "مارينا باي ساندز" الذي يعد الوجهة التجارية والترفيهية الرائدة في آسيا، ويضم أكبر فندق في سنغافورة، ومنتزه "ساندز سكاي بارك" المعروف بالمسبح المعلق الشهير.

كما شغل منصب المدير الإداري للتنمية العالمية لشركة "لاس فيغاس ساندز كورب"، الرائدة عالميا في تطوير وتشغيل المنتجعات المتكاملة الفاخرة.

وتولى "تناسيفيتش"، كذلك منصب الرئيس الأول لأسواق الأسهم في شركة "كابيتال لاند"، ورئيس شركة "جينيرال قروث بروبيرتيز"، إضافة لعضوياته في مجلس الأعمال الأمريكي الياباني، وغرفة التجارة السنغافورية الدولية، وجمعية الفنادق السنغافورية.

ويعد مشروع حديقة الملك سلمان، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتاريخ 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019.

وستكون حديقة الملك سلمان، أكبر حديقة مدن في العالم، بمساحة تزيد على 16 كيلومترا مربعا، وتعد مشروعا بيئيا وثقافيا ورياضيا وفنيا وترفيهيا مهما، يهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، ورفع تصنيفها ضمن "أفضل المدن ملاءمة للعيش حول العالم".

الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية للحديقة تسير وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع، التي تتضمن أعمال الجسور والأنفاق، والبنية التحتية، ومحطات الطاقة الكهربائية، ومركز الزوار، والمجمع الملكي للفنون.