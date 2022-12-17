بعد منحها صفة «دولة مرشحة» .. البوسنة أمامها 14 إصلاحا رئيسا للانضمام للاتحاد الأوروبي

أخيرا، وبعد نحو سبعة أعوام على تقدم البوسنة والهرسك بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي، تلقت البلاد تأييد جميع الدول الأعضاء للانضمام للتكتل. والآن، يتعين على الجمهورية التي تقع غربي البلقان، والتي يبلغ تعداد سكانها 3.3 مليون نسمة، إجراء إصلاحات متنوعة.

ويبدو أنه بعد أعوام الجمود، بعثت حرب روسيا وأوكرانيا حياة جديدة في استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في ضم مزيد من جيرانه في الشرق إليه.

ووافقت الدول الأعضاء في التكتل يوم الخميس الماضي، رسميا، على منح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة" لنيل العضوية، ما يضع البلاد، التي تفتقد الاستقرار، على بداية طريق طويل نحو الانضمام للاتحاد.

ويعتقد فارس كوشان، الباحث في كلية ليوبليانا للأعمال والاقتصاد، أن سلوفينيا قامت بدور رئيس في صدور القرار. وقال إنه بالنظر إلى تاريخها، فإن هذه البلاد تشكل جسرا بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، مع كرواتيا والنمسا.

وأضاف: "وفي هذا السياق، كان من المهم أن تضع سلوفينيا وشركاؤها، النمسا على وجه الخصوص، وكرواتيا أيضا، البوسنة في صدارة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

وكان وزراء الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي قد قدموا توصيات في هذا الشأن في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي، مدفوعين جزئيا بمخاوف من أن تتجه البلاد على نحو متزايد صوب روسيا أو الصين.

وعقب قرار منح صفة "دولة مرشحة" لأوكرانيا ومولدوفا في حزيران (يونيو) الماضي، دعت دول أعضاء في الاتحاد، مثل النمسا وسلوفينيا، بصفة خاصة، التكتل إلى منح صفة مرشح للبوسنة والهرسك.

وكان سكان البوسنة والهرسك قد أصيبوا بخيبة أمل واسعة في السابق بسبب تجاهل مسألة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي، بعد أن عرض عليها إمكانية الحصول على العضوية في عام 2003، ثم تقدمها بطلب رسمي في عام 2016.

وصرح أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، بأن القرار الأخير بعث برسالة واضحة إلى مواطني البوسنة والهرسك، مؤداها أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوار بلادهم.

وأضاف فارهيلي أنه صار الآن من الضروري للبوسنة والهرسك أن تبدي استعدادا للوفاء بالشروط التي جرى تحديدها في وقت سابق، مشيرا إلى أن "أوروبا تفي بوعودها، ونريد من البوسنة والهرسك الآن الوفاء هي الأخرى".

والشروط التي أشار إليها المفوض الأوروبي عبارة عن 14 من الإصلاحات الرئيسة، قدمتها المفوضية الأوروبية للبوسنة في مايو 2019. وتشمل هذه الإصلاحات عدة مجالات، من بينها الديمقراطية وسيادة القانون والإدارة العامة.

ويعتقد المعلقون السياسيون في البوسنة والهرسك أنه كان يتعين على الاتحاد الأوروبي منح البلاد صفة "دولة مرشحة" في الوقت نفسه الذي جرى فيه منح هذه الصفة لأغلبية الدول الأخرى في غرب البلقان، فربما كان ذلك ساعد في تسهيل تسوية عديد من المشكلات الداخلية في الجمهورية.

وعلى سبيل المثال، احتفظت "جمهورية صربسكا"، وهي جزء من البوسنة والهرسك، بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع روسيا، وشجع تأخر منح البلاد صفة "مرشح" للعضوية في تنامي النفوذ الروسي.

منح البوسنة وضع "دولة مرشحة" لعضوية الاتحاد الأوروبي مفيد للجانبين وقال كريسيانيس كارينس رئيس وزراء لاتفيا، قبل تصويت القمة الأوروبية على مسألة انضمام البوسنة، في الـ15 من الشهر الجاري، إن القرار سيفيد دول غرب البلقان، والاتحاد الأوروبي ككل، مضيفا: "للاتحاد الأوروبي مصلحة جيوسياسية في البلقان".

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن التصويت أعطى القيادة البوسنية فرصة جيدة للدفع باتجاه إجراء إصلاحات.

وأضاف بوريل: "هذه هي المناسبة كي تنطلق البلاد حقا على المسار الأوروبي. إنها خطوة مهمة جدا للبوسنة والهرسك، وللمنطقة برمتها".

ولم يتم بذل جهد كبير في البوسنة والهرسك لتنفيذ الشروط الموضوعة، وذلك بسبب الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن عضوية الاتحاد الأوروبي تشكل أحد الأهداف النادرة التي تؤيدها الأعراق الثلاثة (البوشناق والصرب والكروات)، وجميع أنحاء البوسنة بقوة.

ووضعت جميع الأحزاب البرلمانية المشاركة في جهود تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التي شهدتها البوسنة في أكتوبر الماضي، مواصلة البوسنة المسار الأوروبي على رأس أولوياتها، رغم أن لا أحد يعرف كم ستستغرق هذه الرحلة.

سلوفينيا تدافع توسع الاتحاد الأوروبي في غربي البلقان وبذلت سلوفينيا، بشكل خاص، جهدا بالغا كي توضح لشركائها لماذا يتعين منح البوسنة صفة "دولة مرشحة"، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي.

ووصفت ليوبليانا قرار منح صفة مرشح للبوسنة بأنه "نجاح كبير للسياسة الخارجية السلوفينية". وفي الوقت نفسه، أكدت ليوبليانا التزامها بانضمام كامل دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وقال روبرت جولوب رئيس وزراء سلوفينيا لدى صدور القرار الوزاري في 13 ديسمبر إن البوسنة انتظرت هذه اللحظة 20 عاما، مضيفا أنه يجب في الاتحاد الأوروبي بناء الثقة مع شعب البوسنة.

وتصدر الدفاع عن البوسنة والهرسك أولويات جدول أعمال السياسة الخارجية لكبار مسؤولي سلوفينيا، وحذر بوروت باهور الرئيس السلوفيني من أن توسع الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان يسير ببطء شديد.

كما يبعث منح البوسنة وضع "دولة مرشحة" رسالة واضحة للمؤسسة السياسية في سراييفو، التي تحظى الآن بتفويض كامل لتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات، وأن تظهر للناخبين أنها تشاركهم رؤيتهم بشأن مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماركو ستيوشين وزير الدولة في وزارة الخارجية السلوفينية: "كانت هناك شكوك عديدة لدى الدول الأعضاء بشأن هذا الأمر، وكذلك لدى المفوضية الأوروبية، ولكنني أعتقد أننا تمكنا في نهاية المطاف من أن نثبت، بالبراهين، أن البوسنة والهرسك أحرزت تقدما كبيرا بمرور الوقت".