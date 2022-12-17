شنغهاي تغلق المدارس مجددا مع توقعات بزيادة إصابات "كورونا"

قررت مدينة شنغهاي الصينية إغلاق معظم المدارس مرة أخرى اعتبارا من بعد غد الاثنين، في عودة إلى أحد عناصر الإجراءات القديمة لاحتواء فيروس كورونا في الصين، حيث إن التخفيف السريع لقيود الجائحة في البلاد، يؤدي إلى ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

ودعت هيئة التعليم في أكبر مدينة صينية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "وي تشات" اليوم السبت الطلاب في جميع الفصول الدراسية، فيما عدا طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، الذين سيتخرجون الصيف المقبل،

بمواصلة الدراسة في المنزل، اعتبارا من الأسبوع المقبل، حسب "بلومبرج". وأضاف الإعلان أنه سيتم أيضا إغلاق دور الحضانة.

وكان الأمر بمثابة تحذير نادر من المسؤولين، الذين أمضوا الأسابيع الأخيرة في التراجع عن معظم القيود، التي أبقت مرض كوفيد، في وضع حرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد في بكين، حيث ينتشر الفيروس الآن، ويبدو أن الحالات أعلى في شنغهاي.