المستثمرون يعيدون النظر في رهاناتهم .. السندات المقومة بالدولار تجذب الأموال مجددا

استقر الدولار أمس بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ يحلل المتداولون مجموعة من زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة واحتمال مواصلة رفع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة.

وبحسب "رويترز"، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.063 دولار. جاء ذلك بعد انخفاضه 0.5 في المائة الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن الرفع بعيد عن الانتهاء.

وأثار ذلك مخاوف بشأن الضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذا آمنا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس "إن صناع السياسة يتوقعون زيادة أسعار الفائدة أكثر، وأن تظل مرتفعة لفترة أطول".

ودفعت التصريحات "المتشددة" للبنوك المركزية المتعاملين إلى إعادة النظر في رهاناتهم.

وأدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم العالمية والسندات الأوروبية الخميس والجمعة، ما أدى إلى دعم الدولار والضغط على العملات التي تعد أكثر خطورة.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.49 في المائة أمس إلى 137.08. وهبط 0.07 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني الذي تم تداوله بسعر 1.219 دولار.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، مستقرا تقريبا عند 104.48، بعد ارتفاعه بأكثر من 0.9 في المائة أمس الأول.

وارتفع المؤشر نحو 9 في المائة هذا العام مع رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بشدة، ما أدى إلى جذب الأموال مجددا نحو السندات المقومة بالدولار.

ومع ذلك، فقد انخفض 8 في المائة تقريبا منذ سجل أعلى مستوى له في 20 عاما في أيلول (سبتمبر)، إذ أنعش التباطؤ في التضخم الأمريكي الآمال في قرب انتهاء رفع أسعار الفائدة، كما عززت البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع في أوروبا اليورو.

وهبط الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.07 في المائة إلى 0.67 دولار. ونزل 2.38 في المائة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض له منذ آذار (مارس) 2020.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.38 في المائة إلى 0.637 دولار.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب قليلا أمس، لكن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا سجل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1780.78 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات أمس. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة مسجلة 1789 دولارا.

وقال كليفورد بينيت كبير الخبراء الاقتصاديين في "إيه.سي.واي سكيورتيز"، "إن الذهب يحاول الاستقرار، لكنه لا يزال يواجه ضغوطا بسبب التقلبات المحيطة بالتضخم والنظرة المستقبلية لمعدلات رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة".

وهبطت أسعار الذهب بما يقارب 1 في المائة خلال الأسبوع حتى الآن متراجعة بشكل حاد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف منذ قرار المركزي الأمريكي الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقول رئيسه جيروم باول "إن مزيدا من عمليات الرفع ستتم العام المقبل رغم انزلاق الاقتصاد صوب الركود".

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وفي تلك الأثناء، رفعت الهند سعر الاستيراد الأساسي للذهب والفضة في وقت متأخر من مساء الخميس. والهند أكبر مستورد في العالم للفضة وثاني أكبر مستورد للذهب.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 في المائة إلى 23 دولارا للأوقية لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 2 في المائة للأسبوع.

وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1000.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1817.88 دولار، لكنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.