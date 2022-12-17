«طويق» .. 21.3 مليار ريال مساهمة متوقعة في الناتج واستغناء عن واردات 5 قطاعات

بحضور كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، والدكتور عبدالرحمن القرطاس، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وقعت اتفاقية تستهدف دعم نمو واستدامة مشروع شركة طويق للصب والطرق، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى دعم وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتوطين الصناعة، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية، لتعظيم القيمة المضافة التي تجنيها المملكة من الموارد المتاحة.

وقال وزير الطاقة، إن شركة طويق للصب والطرق أحد المشاريع، التي دعمت وزارة الطاقة تأسيسها للإسهام في توطين المكونات الرئيسة لقطاع الطاقة في مشاريعه المختلفة، مشيرا إلى أن مشاريع قطاعات الطاقة، في مجالات البترول والغاز، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية والمتجددة، والهيدروجين، تعد رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، مبينا أن قيمة المشاريع المستهدفة في القطاع، حتى 2030، تقدر بنحو 2.85 تريليون مليار ريال.

وأوضح أنه لتحقيق هدف منظومة الطاقة، المتمثل في توطين 75 في المائة من المواد المطلوبة في مشاريع قطاعات الطاقة، إنفاذا للتوجيه السامي، تسعى المنظومة إلى جذب استثمارات وإمكانات سعودية بقيمة 260 مليار ريال خلال العقد المقبل.

وبين أنه لجذب هذه الاستثمارات وتمكين نموها، قامت منظومة الطاقة بتأسيس مشاريع متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، كان منها مشروع شركة طويق للصب والصناعات المعدنية، الذي يوقع هذه الاتفاقية.

وأكد أن إسهام هذا المشروع، وأمثاله، في توفير المكونات الرئيسة، التي يحتاج إليها قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، يجعل هذه المشاريع عنصرا أساسا في زيادة المحتوى المحلي والاستدامة لسلاسل إمداد الطاقة في المملكة.

من جهته، أشار المهندس الفالح، إلى أن وزارة الاستثمار مهتمة بدعم وتنمية هذه الفئة من الاستثمارات النوعية، التي تضع الأسس لإقامة صناعات ذات أهمية اقتصادية كبرى.

وبين أن تقنيات صب وطرق الحديد تعد حجر الأساس لعديد من الصناعات، كصناعة الآلات والمعدات، وصناعة مستلزمات الطاقة، وصناعة المعدات العسكرية، وصناعة السيارات، والكثير غيرها، وبالتالي فهي تمهد الطريق لتطوير عديد من الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أن الوزارة قد سهلت توفير بعض الحوافز الحكومية، التي بشأنها مكنت إطلاق هذا الاستثمار النوعي، الذي سيفتح عدة سلاسل قيمة استراتيجية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم شركة طويق للصب والطرق بزيادة الناتج المحلي بنحو 21.375 مليار ريال، كذلك في توطين سلاسل الإمداد للآلات والمعدات، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستغناء عن الواردات، من هذه الاحتياجات، في خمسة قطاعات استراتيجية منها، قطاع الطاقة كالبترول، والغاز، وقطاع الصناعة، كالصناعات البحرية، وصناعة البتروكيميائيات، وقطاع تحلية المياه، وغيرها.

وأضاف أن الاتفاقية، التي تم توقيعها ستدعم نقـل وتوطين المعرفـة الصناعية، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن.

من جانبه، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" التي تعد المالك الرئيس لشركة طويق "إن هذه الاتفاقية تعد واحدة من مجموعة كبيرة من التسهيلات التي وفرتها حكومة المملكة للمستثمرين الذين يستهدفون تشييد مشاريع استراتيجية ونوعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 سعيا لتوطين الصناعات الواعدة وإيجاد وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، وتسهم في رفع الناتج المحلي وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

وأضاف "أن شركة طويق للصب والطرق أسست 2020، بالشراكة بين دسر وأرامكو السعودية، وشركة دوسان للمعدات الثقيلة والإنشاءات المحدودة بحجم استثمار يفوق 3.5 مليار ريال.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج 60 ألف طن سنويا من منتجات الحديد الصناعية متفاوتة الأحجام تبدأ من 500 كجم وصولا إلى 32 طنا للقطعة، ويستهدف المشروع تغطية الأسواق المحلية والإقليمية.