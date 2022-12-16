تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا .. تفاقم أزمة التضخم يضر بثلثي الناتج

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، على نحو غير متوقع الشهر الماضي، بعد أن فشلت عروض التسوق بمناسبة الجمعة البيضاء في تحقيق الدفعة المنشودة للمبيعات، التي تأثرت بتفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أمس، أن حجم السلع التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع بنسبة 0.4 في المائة، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وفي حالة استثناء وقود السيارات، تصل نسبة تراجع المبيعات إلى 0.3 في المائة، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 0.3 في المائة، سواء في حالة احتساب مبيعات الوقود أو بدونها.

وتؤكد هذه البيانات، المخاوف من أن بريطانيا دخلت فعليا مرحلة الركود الاقتصادي، بحسب اعتقاد بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني"، حيث يمثل إنفاق المستهلكين ثلثي الناتج الاقتصادي الوطني، ويشكل عنصرا رئيسا لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.

وتقول ليزا هوكر، من مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز "بي.دبليو.سي" للدراسات الاقتصادية: "إن بيانات تجارة التجزئة في تشرين الثاني (نوفمبر) تشير بشكل صارخ إلى تزايد الفجوة بين ما ننفقه وما نحصل عليه في المقابل، ما يعكس ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم".

وأضافت: "في حين أن هذه الأرقام تثير قلق تجار التجزئة، إلا أن المتسوقين يقولون إنهم يعتزمون إجراء أغلبية مشترياتهم بمناسبة أعياد الميلاد في كانون الأول (ديسمبر) هذا العام، وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي لقطاع تجارة التجزئة سيتوقف على نتائجه خلال الشهر الجاري".

إلى ذلك، أظهرت تقديرات مجموعة من خبراء الاقتصاد أن بريطانيا تشهد حاليا أكبر عدد من الإضرابات منذ عهد رئيسة الوزراء، الراحلة، مارجريت ثاتشر.

ويضم المشاركون في الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، عمال السكة الحديدية وأطقم التمريض وسائقي سيارات الإسعاف وموظفي توصيل البريد وسائقي الحافلات وموظفي الحكومة. ووصل معدل التضخم في المملكة المتحدة، في أحدث قراءة، إلى 10.7 في المائة.

وفي حين أن معظم الخلافات في هذا الشأن تواصلت على مدار شهور، تعتزم النقابات العمالية تنظيم جولة مكثفة من الإضرابات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وتوقعت شركة كابيتال إيكونومكس خسارة نحو 1.5 مليون يوم عمل جراء الإضرابات خلال كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى معدل منذ تموز (يوليو) 1989.

وأظهرت التقديرات أن أكثر من نصف ساعات العمل الضائعة ستأتي من العاملين في البريد الملكي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن 417 ألف يوم عمل أهدرت في تشرين الأول (أكتوبر)، في معدل هو الأعلى منذ 2011، إلا أن الأرقام لا تزال أقل بشكل كبير مقارنة بسبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان يتم تسجيل أرقام مرتفعة بفقدان ملايين عدة من الأيام.

وكانت الراحلة ثاتشر تولت منصب رئيسة وزراء بريطانيا، عن حزب المحافظين في الفترة 1979 وحتى 1990، وتوفيت "المرأة الحديدية" في آب (أغسطس) 2013.