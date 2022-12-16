الفارس الراجحي .. بطل الـ «جولتين»

توج منذر البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بلقب شوط "جولتين" لفئة الخمس نجوم (ارتفاع 155 مترا)، الشوط المؤهل إلى كأس العالم في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" في نسختها الثانية، وذلك بمقر قفز السعودية في الجنادرية.

ونجح الراجحي في خطف اللقب بعد أن أنهى الشوط في زمن قدره 45.20 ثانية، وحل الفارس الياباني مايك كاواي ثانيا (47.63 ثانية)، وجاءت الفارسة الأردنية ميسم بشارات ثالثا (55.65 ثانية).

كما نجح الفارس الإماراتي محمد الهاجري في خطف لقب الشوط الثاني لفئة الخمس نجوم، السرعة "ضد الزمن"، بارتفاع 145 مترا، بعد أن أنهى الشوط في زمن قدره 59.79 ثانية، وحل ثانيا الفارس مشاري الحربي (63.72 ثانية)، وجاء ثالثا الفارس عبدالله الشربتلي (64.29 ثانية).

وكان اليوم الثاني قد انطلق صباحا بشوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة، وظفر بالمركز الأول الفارس سلطان العازمي بعد أن قطع مسافته في (34.26 ثانية)، وحل ثانيا الفارس سالم بالحارث (34.34 ثانية)، وجاء ثالثا الفارس البحريني سامي غزوان (34.35 ثانية).

وفي الشوط الثاني "جولة وجولة تمايز" لفئة النجمة الواحدة، حقق لقبه الفارس عبدالله الشربتلي بعد أن قطع مسافته في (34.24 ثانية)، وحل ثانيا الفارس المصري محمد زيادة (37.38 ثانية)، وجاء ثالثا الفارس كمال باحمدان (37.66 ثانية).

يذكر أن سامي الدهامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية FEI قد توج الخميس الماضي، الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد بلقب الشوط الكبير لفئة الخمس نجوم، أول أشواط الأسبوع الثاني والأخير من بطولة قفز السعودية بينما توج علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس خالد المبطي بالمركز الأول في شوط "جولتين" لفئة الخمس نجوم.

وكانت منافسات اليوم الأول من الأسبوع الثاني، قد افتتحت بفوز الفارس ناصر البقمي بلقب شوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة، وفي الشوط الثاني "جولتين"، ظفر الفارس عبدالله الشربتلي بالمركز الأول.