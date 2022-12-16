الكونجرس الأمريكي يتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يمدد أسبوعا العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية وإغلاق عدد من مؤسساتها. والنص الذي لا يزال بحاجة لأن يوقعه الرئيس جو بايدن لكي يصبح قانونا نافذا، أقره مجلس النواب الأربعاء قبل أن يحصل في مجلس الشيوخ الخميس على تأييد 71 سناتوراً مقابل 19 صوتوا ضده.

وبذلك يكون الكونجرس قد منح نفسه أسبوعاً إضافيا لكي يتوصّل أعضاؤه من كلا الحزبين إلى اتّفاق على ميزانية 2023. وينتهي العمل بالميزانية الحالية ليل الجمعة، ما يعني أنّ المؤسّسات الفيدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها بعد هذا التاريخ إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية بحسب الفرنسية.

ولو لم يبادر الكونجرس إلى هذا الإجراء، لانقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونجرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 ودنوّ أجل انتهاء العمل بميزانية 2022، كان الحلّ المؤقت بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما. ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة.