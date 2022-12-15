608 ريالات متوسط رسوم الاشتراك الشهري للصالات الرياضية في السعودية .. بعضها يتجاوز 1000 ريال

راوحت رسوم الاشتراك الشهري في الصالات الرياضية في أكبر ست مناطق في السعودية بين 383 و694 ريالا، بمتوسط 608 ريالات شهريا، وفق بيانات حصلت عليها "الاقتصادية" من تطبيقات خمس شركات للصالات الرياضية أو عبر التواصل المباشر معهم.

وتختلف العينة المستند إليها من شركة لأخرى حسب مدى الانتشار في المناطق والأحياء، حيث وصلت العينة مثلا لدى "وقت اللياقة" إلى 44 حيا في الرياض و33 حيا في مكة المكرمة، بينما "بودي ماسترز" تشمل العينة 26 حيا في الرياض، بينما أعداد أقل للشركات الأخرى.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تتفاوت الأسعار حسب الباقات والخدمات المقدمة والأحياء والجنس وغيرها من الأمور، حيث يصل الاشتراك الشهري في بعض أحياء الرياض إلى 12644 ريالا للاشتراك السنوي بمعدل 1054 للشهر، في حيي الغدير والعقيق.

وحسب المناطق، تصدرت المنطقة "الشرقية" و"الشمالية" أعلى الأسعار بقيمة 694 ريالا، ثم بعدها مكة المكرمة بمتوسط 646 ريالا، رابعا المنطقة الجنوبية 643 ريالا، ثم منطقة القصيم 588 ريالا، فيما جاءت منطقة الرياض أرخص المناطق من حيث متوسط الاشتراك الشهري بـ 383 ريالا.

وحسب شركات الصالات الرياضية، جاء "إكس فت" الأعلى في متوسط قيمة اشتراك الشهري بنحو 750 ريالا ليتبعه "بودي ماسترز" بقيمة 618 ريالا، ووقت اللياقة "فتنس تايم" 617 ريالا، رابعا "بودي موشنز" بمتوسط 459 ريالا، فيما حل "بيور جيم" الخامس والأقل في متوسط الاشتراك الشهري للعينات المختارة بقيمة 199 ريالا.

حقوق المشترك

يخول الاشتراك الشهري للصالة الرياضية لصاحبه صلاحيات عدة كاستخدام الأجهزة والمرافق وخدمات استشارية فيما يتعلق بالرياضة واللياقة، والصحة البدنية وتعلم السباحة وغيرها حيث تختلف هذه الصلاحيات باختلاف المركز الرياضي والباقة المشترك بها.

ارتفاع ممارسة الرياضة

ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة العامة للإحصاء عام 2018 حول أسباب عدم ممارسة الرياضة في السعودية، صوت 45 في المائة من المجتمع بعدم توافر الرغبة لديهم في ممارسة الرياضة، فيما كان "عدم توافر الوقت الكافي لممارسة النشاط البدني" هو ثاني أسباب عدم الممارسة الرياضة بنسبة 30 في المائة، وكان أحد الأسباب فيها أيضا "التكاليف المادية"، و"عدم وجود صالات رياضية بالقرب من المنطقة السكنية".

لكن مع انتشار الصالات الرياضية لاحقا، زادت نسبة من يمارسون الرياضة في السعودية لمدة 150 دقيقة في الأسبوع بنحو 20 في المائة في 2019 إلى 29.7 في المائة في 2021 بزيادة 9.7 في المائة مع وجود فجوة تفصل ما بين نسبة ممارسي الرياضة من الذكور التي بلغت 36.1 في المائة عن الإناث 20.3 في المائة.

وتعدد الأندية الرياضية ومدى انتشارها في كل المناطق الإدارية كان له دور في زيادة معدلات ممارسة الرياضة حيث أتاحت للفرد القدرة على المقارنة بين مختلف البدائل المتاحة واختيار المناسب له بناء على الأقرب أو الأرخص سعرا.

وبلغ عدد الأندية الرياضية في منطقة الرياض فقط 47 ناديا رياضيا (لا تشمل المنشآت الرياضية) جاءت من بعدها المنطقة الشرقية بـ 37 ناديا، وحلت الحدود الشمالية في الأخير بثلاثة أندية رياضية.

الرياضة في رؤية 2030

"إيجاد مجتمع سعودي حيوي ونشط" هذا أحد شعارات رؤية 2030 التي وضعتها السعودية لرفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع من 20 في المائة في 2020 شاملة الجنسين إلى 40 في المائة بحلول عام 2030.

ومن المرجح الوصول لهدف الرؤية متى ما زادت الصالات وتم خفض الأسعار في ظل الطلب القوي على ممارسة الرياضة من الجنسين أخيرا.

منهجية جمع البيانات

عملية جمع بيانات رسوم الاشتراك تم بناؤها على خمس شركات مختصة في الصالات الرياضية التى تملك فروعا في مناطق مختلفة وتقدم الخدمة للجنسين من الذكوروالإناث، فيما بعض الصالات تقدم الخدمة للذكور فقط أو الإناث فقط.

وتم جمع بيانات رسوم الاشتراك الشهري الثابت والمتغير بحسب الفرع والمنطقة آخذين في الحسبان الصالات التي لا توفر خدمة الاشتراك الشهري، وبناء على منهجية الاشتراك المتوافر لديها تم حساب الاشتراك للشهر الواحد بقسمة قيمة الاشتراك على عدد الأشهر لننتهي بحساب المتوسط بطريقة المتوسط البسيط.



وحدة التقارير الاقتصادية