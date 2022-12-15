توقعات بتراجع إنتاج قطاع الكيماويات الألماني 10 % العام الحالي

قال اتحاد مصنعي الكيماويات في ألمانيا (في.سي.آي) إنه يتوقع تراجع إنتاج القطاع خلال العام الحالي بنسبة 10% واستمراره خلال العام المقبل بسبب تداعيات أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة بالنسبة للقطاع الأشد حساسية لأسعار الطاقة.

وقال رئيس الاتحاد، ماركوس شتايلمان، إن موقف الأرباح بالنسبة للقطاع ككل تدهور بشدة خلال العام الحالي، مشيرا إلى نتائج المسح التي نشرت اليوم الخميس، وفقا لما نقلته بلومبيرج.

وأضاف سيتسارع الترجع في الناتج الصناعي بألمانيا بصورة أكبر، وسيستمر نمو الضغوط من جانب الواردات.

يذكر أن أسعار الطاقة في أوروبا بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، ارتفعت بشدة عقب بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبرير الماضي، مما دفع بعض شركات الكيماويات الكبرى مثل باسف الألمانية لتقليص بعض إنتاجها.

وأصبح قطاع الكيماويات في ألمانيا في مقدمة القطاعات المتضررة من أزمة الطاقة مما أثار المخاوف من لجوء بعض شركات القطاع إلى نقل عملياتها لدول أخرى أقل تكلفة.

ومنذ الصيف الماضي، تراجعت أسعار الجملة للطاقة بشدة بسبب الطقس الخريفي المعتدل وارتفاع مستويات مخزونات الغاز الطبيعي لأكثر التوقعات.

لكن أغلب شركات الكيماويات تنظر إلى أسعار الطاقة المحتملة خلال الشهور المقبل لذلك أجلت تسعير العديد من منتجاتها الجديدة.