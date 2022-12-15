أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أشهر تحت ضغط رفع الفائدة

سجلت أسهم منطقة اليورو اليوم أسوأ أداء يومي منذ ستة أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وقال إنه يتوقع مواصلة رفع الفائدة، مرددا تعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب "رويترز" تراجعت أسهم منطقة اليورو 3.1 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر، في حين سجل المؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا أسوأ أداء يومي منذ مايو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى، على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، على توقعات بالمزيد من الزيادات مستقبلا للسيطرة على التضخم الجامح.

وفي وقت سابق اليوم، رفع بنك إنجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات للحد من التضخم.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجعت أيضا أسهم الشركات الصناعية كما خسرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 4.7 في المائة. وخسر مؤشر البنوك 2.6 في المائة.

