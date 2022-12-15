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بايدن يدعو إلى منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين

بايدن يدعو إلى منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين

بايدن يدعو إلى منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين

بايدن يدعو إلى منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين

"الاقتصادية" من الرياض

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى تمثيل دائم لإفريقيا "في جميع المنظمات" الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي، بحسب ما ذكرت "الفرنسية".
جاءت كلمة بايدن أمام 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن. ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.

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