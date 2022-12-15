النفط ينخفض 1.8 % مع صعود الدولار ورفع أسعار الفائدة

انخفضت أسعار النفط بنحو 1.8 في المائة اليوم وسط قلق المتعاملين بشأن توقعات الطلب على الوقود بسبب ارتفاع الدولار ومع رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.

وبعد ارتفاعها لثلاثة أيام متتالية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.8 في المائة عند التسوية إلى 81.21 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.51 في المائة لتبلغ عند التسوية 76.11 دولار للبرميل، وفقا لما جاء في "رويترز".

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. ورفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم اليوم.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع استهلاك الطاقة في نوفمبر مع تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار تراجع مبيعات التجزئة، في أسوأ بيانات خلال ستة أشهر، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وفرض قيود لمكافحة العدوى.

وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضا بعدما قالت شركة تي.سي إنرجي الكندية إنها بصدد استئناف العمليات في جزء من خط الأنابيب كيستون، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل من الخام في ريف كانساس مما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021.