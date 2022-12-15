أرامكو وتوتال تعتزمان إنشاء مجمع بتروكيميائيات في السعودية

أعلنت كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وشركة توتال إنيرجيز عن اتخاذهما للقرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة، وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع "أميرال" ودمجه مع مصفاة "ساتورب" في الجبيل، ويخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية.

وستعمل منشأة البتروكيميائيات على تمكين مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخليا والنافثا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو، إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بما يساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

ومن المخطط أن يشتمل المجمع على وحدة تكسير مختلطة القيم لديها القدرة لإنتاج 1.65 مليون طن من الإيثيلين سنويا، وهي الأولى في المنطقة التي يتم دمجها مع مصفاة. ومن المخطط أيضا أن يشمل وحدتين حديثتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، ووحدة استخلاص البوتادين، ووحدات المشتقات الأخرى المرتبطة بها.

يمثل مشروع المجمع وحده استثمارا بـ 11 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال حصة أرامكو 62.5 في المائة وتوتال 37.5 في المائة. ومن المقرر أن يبدأ إنشاؤه خلال الربع الأول من 2023، ويستهدف بدء التشغيل التجاري في عام 2027.

وتعليقا على ذلك، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو "تم تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع توتال من خلال هذا المشروع المهم، الذي يمثل فرصة لنا لعرض إمكانات التقنية المتطورة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية والتي تدعم الاقتصاد الدائري. ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى توسيع سلسلة القيمة عبر إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة بكفاءة أكبر من أي وقت مضى، والإسهام في تسريع التطور الصناعي بالمملكة".

وقال باتريك بوياني رئيس "توتال": "تسعدنا كتابة صفحة جديدة من تاريخنا المشترك من خلال إطلاق هذا المشروع التوسعي، بناء على التطوير الناجح لساتورب، أكبر مصفاة لدينا وأكثرها كفاءة في التكرير والبتروكيميائيات على مستوى العالم، كما أنه يعمق العلاقة النموذجية بين شركتينا على مدى عقود عديدة في المملكة، ويتوافق هذا المجمع ذو المستوى العالمي أيضا مع استراتيجيتنا للتوسع بشكل مستدام في البتروكيميائيات من خلال تعظيم أوجه التعاون في منصاتنا الرئيسة".

ويتوقع أن يوفر المجمع المواد الأولية لمصانع البتروكيميائيات والكيميائيات المتخصصة الأخرى في نطاق الجبيل الصناعية، وسيتم إنشاؤه وامتلاكه وتشغيله من قبل مستثمرين عالميين في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ويستلزم استثمارات إضافية بـ 4 مليارات دولار. وسيعزز ذلك إنشاء الصناعات التحويلية الرئيسة، مثل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات، والإطارات، ومن المتوقع أن يوفر المجمع والمرافق المجاورة له 7000 فرصة عمل محلية مباشرة وغير مباشرة.