أثرياء بريطانيا يستغلون ثغرة لتجنب دفع ضريبة الميراث

حث معهد الدراسات المالية البريطاني، ريشي سوناك رئيس الوزراء على شن حملة على ثغرة يستغلها أثرياء بريطانيا لتجنب دفع ضريبة الميراث ما يجعل الحكومة البريطانية تفقد مليار جنيه استرليني سنويا.

وقال المعهد إن العائلات الثرية تستخدم بشكل متزايد معاشات التقاعد لتجنب الضرائب، حيث أصبحت وسيلة للأسر الأكثر ثراء لخفض فاتورة ضريبة الميراث الخاصة بهم لأنها تستخدم أموالها في استثمارات معاشات التقاعد.

وبين أن الأثرياء يمكنهم الإفلات من فواتير الضرائب التي تزيد عن 600 ألف جنيه استرليني من خلال ثغرة المعاشات التقاعدية، وحث على إنهائها بسرعة.

وبحسب صحيفة "تلجراف" فإن أي أموال متبقية في معاش التقاعد عند الوفاة في أي عمر لا تخضع لضريبة الميراث، ما يوجد حافز كبير لدى الأثرياء لاستخدام أموالهم في استثمارات لتمويل معاشات التقاعد. وهناك ضريبة دخل على الأموال المستلمة من التقاعد الموروثة لكن فقط إذا ماتوا في سن 75 أو بعد ذلك.

وأوضح المعهد أن الحل سيكون تضمين المعاشات في قيمة العقارات لضريبة الميراث وإنهاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأولئك الذين يموتون قبل 75 عاما.

وأضاف أن سد الثغرات يمكن أن يولد مليار جنيه استرليني سنويا من عائدات الضرائب إذا ترك المستفيدون نصف معاشاتهم التقاعدية سليمة عند الوفاة.