مجموعة SRMG تطلق أكاديمية لاكتشاف المواهب الإعلامية وصقل المهارات الصحفية

أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام -SRMG " اليوم عن إطلاق "أكاديمية SRMG" التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الإعلامية، وصقل المهارات الصحفية، والتدريب المهني للكفاءات الصاعدة في المملكة والمنطقة.

يقود "أكاديمية SRMG" صحفيون عرب سبق لهم أن شغلوا مناصب رفيعة في عدد من أبرز وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأخبار، مثل: بلومبرج ورويترز، إضافة الى الاستعانة بأفضل خبراء الصحافة والتدريب في العالم. كما ستعتمد الأكاديمية على دعم أكثر من 30 مؤسسة إعلامية ومنصة تابعة للمجموعة، مثل: "صحيفة الشرق الأوسط"، وصحيفة "الاقتصادية"، وشبكة "الشرق للأخبار"، و"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، و"إندبندنت عربية"، وصحيفة "الرياضية"، وغيرها لتقديم المواد التدريبية والتعليمية في أساسيات الصحافة ومجالات صناعة المحتوى الحديثة والرقمية.

أما أبرز ما يميز الأكاديمية مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة فهو ربط إنشائها باستراتيجية SRMG للتوسع والنمو، التي تشمل إطلاق مؤسسات إعلامية ومنصات ووسائط جديدة، إضافة إلى تسريع مسار التحول الرقمي لعدد كبير من المنصات الحالية التابعة لها، ما يتطلب منها إيجاد الكادر البشري الملائم، المؤهل والتنافسي، لدعم فرص العمل الجديدة به، إضافة إلى تدريب الصحفيين العاملين حاليا في المجموعة.

تشمل برامج التدريب في "أكاديمية SRMG" العناصر الأساسية وأبرز مقومات العمل الصحفي، مثل إعداد المواد الصحفية، وكتابة الأخبار والتحقيقات، وتعزيز مهارات البحث والتدقيق، إضافة الى متطلبات الإعلام الرقمي والـ "multimedia journalism" كالتصوير عبر الهواتف الذكية، والإعداد، والتوليف، والبث، وإنتاج برامج "البودكاست" والوثائقيات، وسبل تسخير منصات التواصل الاجتماعي لصناعة المحتوى، وغيرها. كما يتم تدريب الصحفيين والصحفيات على مهارات أساسية في القيادة المؤسساتية، والعمل الجماعي، لمساعدتهم على مواجهة الضغوطات المهنية والتحديات اليومية، خصوصا داخل غرف الأخبار وصالات التحرير.

هذا وتطلق "أكاديمية SRMG"، في الربع الأول من عام 2023، برنامجا - يمتد لمدة ستة أشهر - يهدف إلى تدريب خريجي المعاهد والجامعات، يليه توظيف أفضل العناصر من بينهم في مراكز ثابتة ضمن المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة ومنصاتها والإصدارات، والتي تشمل أيضا مجلات "سيدتي"، و"هي"، و"الرجل".

في هذا السياق، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي لـ "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام – SRMG": "التغيرات التي طرأت على قطاع الإعلام والصحافة في الفترة الماضية هي تغييرات جذرية غيرت المعايير، ما يتطلب تدريب جيل جديد من الصحافيين وصناع المحتوى وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ودعمهم وتمكينهم وتوفير فرص العمل والتطور لهم للارتقاء بهذا القطاع محليا وإقليميا وعالميا." وأضافت الراشد: "يأتي إطلاق "أكاديمية SRMG" اليوم لخلق هذا الجيل من الصحافيين وصناع المحتوى تماشيا مع أهداف المجموعة، ما يعود بالمنفعة على المتلقي أولا، ثم يسهم في دعم استراتيجيتنا للتوسع والنمو بالكادر البشري التنافسي القادر على الاستمرار في توفير أفضل التجارب. علما أن "أكاديمية SRMG" هي جزء من منظومة متكاملة تشمل تدريب الكوادر، ثم توظيف أفضلها لدى منصات المجموعة، أو الاستثمار في مشاريعهم الناشئة ودعمها للتوسع في منصات ومنتجات جديدة".

من جهته، شدد علاء شاهين صالحة، مدير"أكاديمية SRMG"، على أهمية التدريب المهني، مشيرا إلى أن "الخطط والبرامج التدريبية تشمل آخر التطورات النظرية والعملية - التنفيذية في العمل الإعلامي، خاصة تلك التي تساعد على مواجهة التحديات اليومية في غرف الأخبار وصالات التحرير. كما نوفر البرامج التدريبية التي تساعد الصحفيين على اتخاذ القرارات السريعة للغاية إزاء التطورات الآنية التي تواجههم يوميا، وتشمل أفضل الممارسات العالمية بطريقة تمكن المتدربين من فهم أخلاقيات المهنة والقوانين الإعلامية، وبالتالي العمل بمهنية ومصداقية وقدرة تنافسية عالية".

ومن المقرر افتتاح "أكاديمية SRMG" وبدء قبول طلبات الالتحاق في يناير 2023م، ولإبداء الاهتمام يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني: [email protected] .