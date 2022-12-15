بعد شراء تويتر .. ماسك يبيع حصة أخرى من تسلا بـ 3.6 مليار دولار

باع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك حصة أخرى من الأسهم، بقيمة 3.6 مليار دولار في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، بحسب ما كشفت عنه وثيقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وباع ماسك خلال فترة ثلاثة أيام انتهت في 14 ديسمبر الماضي، 22 مليون سهم في تسلا، وفي أعقاب هذه الأنباء، تراجعت أسهم تسلا بنحو 3 في المائة في جلسة التداول الاعتيادية أمس الأربعاء.

وكتب ماسك في تغريدة أمس الأول الثلاثاء وسط صفقة البيع" أواجه خطر التصريح بشكل واضح، على دراية بالديون في ظل أوضاع الاقتصاد الكلي المضطرب، خاصة عندما يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة".

هذه تعد ثاني مرة يبيع فيها ماسك أسهما بشركة تسلا، عقب شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار. وكان ماسك قد باع في نوفمبر الماضي 19.5 مليون سهم بقيمة 3.95 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيا لتمويل صفقة تويتر.