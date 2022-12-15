تراجع مبيعات التجزئة في الصين 5.9% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم تراجع مبيعات التجزئة في الصين خلال نوفمبر الماضي بنسبة 5.9 في المائة سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 3.7 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.5 في المائة خلال أكتوبر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 5.6 في المائة بعد زيادته بنسبة 5.8 في المائة خلال الشهر السابق بحسب الألمانية.

في المقابل زاد الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 3.6 في المائة بعد زيادته في الشهر السابق بنسبة 5 في المائة سنويا.