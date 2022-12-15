الدولار يرتفع مع تلميح الفيدرالي للمزيد من رفع الفائدة

حقق الدولار مكاسب كبيرة اليوم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5 في المائة.

وهبط اليورو 0.29 في المائة إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الاسترليني 0.34 في المائة إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 في المائة إلى 135.705 بحسب رويترز. ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22 في المائة إلى 103.89. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 في المائة إلى 0.6826 دولار.