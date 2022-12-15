توقعات بزيادة الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري اليوم في ظل توقعات بإقرار زيادة جديدة لأسعار الفائدة الرئيسة في إطار جهوده لكبح جماح التضخم الذي ما زال عند مستويات مرتفعة تاريخيا.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك مؤخرا "نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط وهو 2 في المائة بطريقة تدريجية".

في الوقت نفسه هناك خلافات بين المحللين حول ما إذا كان مجلس المحافظين سيقرر زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أم بمقدار 50 نقطة أساس وهو ما يرجحه أغلب خبراء الاقتصاد في البنك المركزي.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد ويديره البنك المركزي الأوروبي يبلغ حاليا 2 في المائة بعد أعوام طويلة من استمراره عند مستوى قريب من صفر في المائة بحسب الألمانية .

وفي نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم في المنطقة 10 في المائة مقابل 10.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف.