ارتفاع أسعار الجملة في السعودية 4.0 % خلال نوفمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 4.0 في المائة مقارنة بنظيره من عام 2021، وهو أقل من الشهر السابق أكتوبر2022، حيث كان 4.6 في المائة، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة +4.2 في المائة نظرا لثقلها في المؤشر.

