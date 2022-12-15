صعود معظم البورصات الخليجية بعد بيانات التضخم الأمريكية .. و«المصرية» تواصل المكاسب

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، أمس، مع تفاؤل المستثمرين باحتمال أن تتراجع البنوك المركزية الرئيسة عن تشديد سياساتها النقدية في أوائل 2023 خاصة بعد أن أظهر أحدث البيانات الأمريكية تباطؤا في التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 في المائة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 في المائة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس 7.1 في المائة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1 في المائة إلى 10023 نقطة بعد سبعة أيام متتالية من الخسائر مدفوعا بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 في المائة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.01 في المائة، و"الدار العقارية" 1.16 في المائة، و"أمريكانا" 7.14 في المائة، و"دانة غاز" 2.93 في المائة. وزاد مؤشر دبي 0.3 في المائة ليبلغ مستوى 3310 نقاط. وصعد سهم "دبي الإسلامي" 0.36 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 1.96 في المائة، و"شعاع كابيتال" 0.52 في المائة.

وخسر المؤشر القطري 0.9 في المائة في ختام التعاملات وسط تقلب أسعار الغاز الطبيعي. وأنـهى مؤشر مسقــط تعاملات أمس متراجعا 0.66 في المائة عند 4866 نقطة.

وزاد مؤشــر البحـرين 0.08 في المائة إلى 1854 نقطـة بدعم قطاعي المال والمواد الأساسية. وارتفع مؤشر الكويت 0.08 في المائة إلى 8228 نقطة.

وفي القاهرة، واصلت البورصة المصرية ارتفاعها أمس، حيث قفز المؤشر الرئيس 1.5 في المائة ليغلق عند 15378 نقطة مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 4.4 في المائة.

واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 496.7 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى البيع بنحو 198.4 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم بواقع 298.3 مليون جنيه.