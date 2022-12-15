الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية رغم ضغوط البيع .. والسيولة تتراجع إلى 5.2 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 10248 نقطة بمكاسب 26 نقطة بنحو 0.26 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بمقدار 0.26 في المائة إلى 1425 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات بقيادة "الطاقة". وكانت السوق مرتفعة أثناء التداولات بنحو 1.6 في المائة عند 10386 نقطة إلا أنها تعرضت لضغوط بيع أفقدتها معظم المكاسب.

تترقب الأسواق قرار "الفيدرالي"، وخطابه لتتضح الصورة أكثر تجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ونظرا إلى ارتباط الريال بالدولار ستتأثر السياسة النقدية المحلية. السوق لا تزال في مسارها الهابط، إلا أن تماسكها عند مستويات 10100 نقطة، التي أشير إليها سابقا، قد يعزز فرص السوق في إيقاف تلك الموجة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 10289 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10204 فاقدا 0.16 في المائة، بينما الأعلى عند 10386 نقطة رابحا 1.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10248 نقطة كاسبا 26 نقطة بنحو 0.26 في المائة.

وتراجعت السيولة 7 في المائة بواقع 443 مليون ريال، لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 35 في المائة بما يعادل 186 مليون سهم إلى 348 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 13 ألف صفقة بمقدار 3 في المائة عند 409 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" 0.92 في المائة، ثم تجزئة السلع الكمالية بنحو 0.50 في المائة، وحل ثالثا البنوك بـ0.40 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بواقع 4.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 3.8 في المائة، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية بـ3.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 22 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه المواد الأساسية 19 في المائة ما يمثل 972 مليون ريال، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية 16 في المائة بنحو 814 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المواساة" بنحو 6.9 في المائة ليبلغ 193 ريالا، يليه "كيان السعودية" بـ 6.6 في المائة ليصل إلى 13 ريالا، وحل ثالثا سهم "سلوشنز" 6.3 في المائة، حيث أغلق عند 247.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الإنماء طوكيو م" بواقع 9.9 في المائة ليغلق عند 13.28 ريال، يليه "البلاد" بـ 4.9 في المائة إلى 44.95 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت تبوك" بمقدار 3.8 في المائة ليقفل عند 14.62 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أمريكانا" بقيمة 722 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 388 مليون ريال، وحل ثالثا "مرافق" بـ206 ملايين ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية