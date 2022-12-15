«نمو» تكسب 99 نقطة بتداولات قيمتها 54 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 99 نقطة بواقع 0.54 في المائة إلى 18641 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 7 في المائة ما يعادل أربعة ملايين إلى 54 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 108 في المائة بمقدار 456 ألف سهم لتبلغ 878 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 1.8 ألف صفقة مرتفعة 304 صفقات بواقع 20 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 8.9 في المائة ليبلغ 71 ريالا، يليه "لدن" بـ7.9 في المائة ليصل إلى 13.60 ريال، وحل ثالثا سهم "آيكتك" 6 في المائة، حيث أغلق عند 63 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 18.8 في المائة ليغلق عند 211 ريالا، يليه "جاز" بـ9.5 في المائة إلى 63.10 ريال، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" 8 في المائة مقفلا عند 64.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "الوطنية للبناء والتسويق" بقيمة 37 مليون ريال، يليه "لدن" بنحو 5.8 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بتداولات قيمتها 2.2 مليون ريال.