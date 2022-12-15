ألمانيا تعتزم إصدار رقم قياسي من الديون .. 539 مليار يورو في 2023

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية إصدار رقم قياسي من الديون في العام المقبل، للمساعدة على تمويل المعونات السخية للأسر والشركات المتضررة بسبب أزمة الطاقة.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن إصدار الديون سيتضخم ليصل إلى نحو 539 مليار يورو "573 مليار دولار" العام المقبل، مقارنة بـ449 مليار يورو هذا العام، بحسب خطة وكالة التمويل الألمانية التي تم نشرها أمس.

وكان الرقم القياسي السابق البالغ 483 مليار يورو، قد تم تسجيله في 2021، عندما كانت الحكومة تنفق بحرية من أجل المساعدة على التعويض عن تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويشمل الاقتراض سندات اتحادية بقيمة 274 مليار يورو، وأخرى بـ242 مليار يورو لبيعها في سوق المال.

ويتجه الركود الذي يلوح في الأفق في ألمانيا، إلى أن يكون أكثر اعتدالا مما كان متوقعا، في ظل توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 في المائة فقط في العام المقبل.

وقال تيمو فولميرسهوزر، رئيس قسم التوقعات في معهد "إيفو" البحثي الاقتصادي الذي يتخذ من ميونيخ مقرا له، "إن الانكماش سيحدث خلال فصل الشتاء، فيما سينكمش الإنتاج في الربع الأخير من 2022 والربع الأول من 2023، لكن بعد ذلك، ستبدأ الأمور في الانتعاش مرة أخرى". ومن المرجح أن تساعد الخطة - التي تضعها الحكومة الألمانية للمساعدات والدعم من أجل تعويض ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء - على خفض معدل التضخم من 7.8 في المائة هذا العام إلى 6.4 في المائة في العام المقبل، بحسب توقعات المجموعة البحثية.

وتعد التوقعات تحسنا ملحوظا عما كان الوضع عليه في وقت سابق من الخريف الحالي، عندما توقع الاقتصاديون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع حتى العام المقبل وأن تصل إلى 9.3 في المائة.

ويتوقع المعهد ارتفاع عدد الموظفين الذين ستجرى إحالتهم إلى نظام الدوام الجزئي خلال نصف العام الشتوي، إلى جانب توقف الزيادة في التوظيف. وبحسب التوقعات، سيرتفع معدل البطالة من 5.3 في المائة هذا العام إلى 5.5 في المائة العام المقبل.

إلى ذلك، دعا أولاف شولتس المستشار الألماني إلى تعاون دولي واسع النطاق لمواجهة التحديات العالمية الرئيسة. وقال شولتس في بيان حكومي أدلى به في البرلمان "بوندستاج" أمس، "فكرة عصر ثنائي القطب، حيث يدور كل شيء حول الولايات المتحدة والصين، تتجاهل الواقع العالمي، سيكون عالم القرن الـ21 عالما متعدد الأقطاب".

وذكر شولتس أنه من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالمية الرئيسة مثل حماية المناخ أو الأوبئة أو التنوع البيولوجي أو الرقمنة، لا يتعين فقط تنويع سلاسل التوريد، بل أيضا العلاقات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن الأمر يتعلق بشراكات وثيقة مع الدول الناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مضيفا أن "لدى الأوروبيين مجموعة واسعة من القيم والمصالح المشتركة مع أهم شريك عالمي لهم - الولايات المتحدة الأمريكية - لكن لا يمكن استبعاد اختلافات في بعض القضايا".

وذكر أن الاستثمارات الأمريكية في حماية المناخ تمثل مساهمة رائعة في تحول الطاقة، وقال "لكن لا ينبغي لهم إعاقة المنافسة العادلة"، مضيفا أنه "بدلا من الوقوع في خلافات كبيرة، يجب التعاون بشكل أوثق وتقوية التجارة المشتركة والعادلة مع الولايات المتحدة".

وقال شولتس "إن صعود الصين إلى قوة عالمية حقيقية يجب التعامل معها"، موضحا أن التعامل مع هذه الحقيقة لا ينبغي أن يتمثل في فك الارتباط، مشيرا إلى أن الصين لا تزال مهمة كشريك اقتصادي وتجاري، ومع ذلك هناك عديد من القضايا العالمية التي تجب مناقشتها مع الصين، حتى في حالة وجود وجهات نظر مختلفة حول وقائع معينة. من جهة أخرى، قلصت شركة "توي" الألمانية العملاقة للسياحة خسائرها، في ضوء التعافي التدريجي للسياحة العالمية بعد جائحة كورونا.

ووفقا لأرقام العام المالي التي أعلنتها الشركة في هانوفر أمس، حققت "توي" أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب واحتساب عوامل أخرى بقيمة 409 ملايين يورو، مقابل خسائر تزيد على ملياري يورو خلال عامي 21-2020.

ولا تزال الشركة تسجل خسارة تعزى إلى المساهمين بقيمة 277 مليون يورو في الـ12 شهرا المنتهية في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتضاعفت الإيرادات في أكبر وكالة سفر للعطلات في العالم أربع مرات تقريبا لتصل إلى 16.55 مليار يورو من 4.73 مليار يورو.

واستفادت "توي" من انتعاش الطلب على السفر، وارتفعت أسعار عديد من باقات العطلات. وقال زباستيان إبيل الرئيس التنفيذي للشركة، "كان الصيف قويا".

وبالنسبة إلى العام المالي 2023، تتوقع المجموعة - التي تضم وكالات سفر ومنصات إلكترونية وشركات طيران وفنادق وسفنا سياحية - زيادة قوية في الإيرادات وزيادة كبيرة في الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب.

وواصلت معنويات المستثمرين الألمان التعافي في كانون الأول (ديسمبر)، إذ تراجعت التوقعات بشأن التضخم، وبدا أن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يواجه في الوقت الحالي نقصا حادا في إمدادات الطاقة.

وارتفع مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية للشهر الثالث على التوالي إلى سالب 23.3 من سالب 36.7 في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان استطلاع توقع قراءة تبلغ سالب 26.4 في ديسمبر.