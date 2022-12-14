شولتس: الاتحاد الأوروبي موحد في معارضة خطة دعم الشركات الأمريكية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحدا في أي نزاع مع الولايات المتحدة بشأن دعمها للشركات في إطار خطتها للمناخ التي يخشى أن تضر بشركات أوروبية، بحسب ما جاء في "الفرنسية".

وفي حديثه إلى البرلمان قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، قال شولتس إن حزمة واشنطن الهائلة لحماية المناخ تمثل "مساهمة مثيرة للإعجاب في تحول الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف أن الشركاء الأوروبيين "كانوا يأملون منذ فترة طويلة في" خطوات أمريكية حاسمة للتصدي لتغير المناخ.

لكن شولتس قال إن خطة الإنفاق الكبيرة "يجب ألا تعيق المنافسة العادلة".

وتابع الزعيم الألماني "لهذا السبب أؤيد بشدة المحادثات المكثفة التي تجريها المفوضية الأوروبية مع الولايات المتحدة" بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأردف "يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام في العلاقة عبر الأطلسي - بل على العكس من ذلك. بدلا من نزاع كبير، يجب علينا تعزيز تعاون أكبر".

وينص قانون خفض التضخم الأمريكي على صرف نحو 370 مليار دولار من الإعانات للتحول إلى الطاقة الخضراء، إضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية وبطارياتها المصنوعة في الولايات المتحدة.

واعتبر العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ماكرون، أن المساعدات الأمريكية تحث الشركات الأوروبية على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

خلال زيارة الدولة أجراها إلى واشنطن أخيرا، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي إلى إدخال "تعديلات" على الخطة حتى لا تعامل الشركات الأوروبية بشكل غير عادل، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

ولم تسفر محادثات التجارة والتكنولوجيا بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الأسبوع الماضي عن تحقيق انفراجة في الملف.

لكن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قال للصحافيين بعد المحادثات "إننا نترك هذا الاجتماع أكثر تفاؤلا بقليل مما كنا قبله.