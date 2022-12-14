النفط يتجاوز 82 دولارا بدعم توقعات زيادة الطلب في 2023

ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو دولارين بعد توقعات بتعافي الطلب على النفط العام المقبل في ظل توقعات بأن تتراجع معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع تباطؤ التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار، أي 2.3 في المائة، إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1655 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار إلى 77.21 دولار للبرميل. وكان الخامان ارتفاعا بأكثر من دولارين وقت سابق من الجلسة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعاتها لعام 2023 إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجاءت تلك التقديرات على أساس تنبؤ بأن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بعد انكماش بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2022.

كما تلقت السوق دعما هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن إصلاح الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل.