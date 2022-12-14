تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 2 % بسبب ضعف الطلب

تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في أكتوبر الماضي، في ظل انكماش جميع القطاعات تقريبا، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار المنتجين، الأمر الذي أثر في الطلب.

وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع شهر سبتمبر، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا لشهرين متتاليين.

وانكمشت جميع القطاعات باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة في أكتوبر.

وسجل إنتاج الطاقة، من جديد، أكبر تراجع شهري بنسبة 3.9 في المائة، تلاه انخفاض بنسبة 1.9 في المائة في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة.

وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بنسبة 1.9 في المائة عن شهر سبتمبر.