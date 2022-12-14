حصاد قياسي من الحبوب في روسيا .. 150 مليون طن 

بعد حوالي تسعة أشهر ونصف على بدء حربها على أوكرانيا، سجلت روسيا حصادا قياسيا للحبوب، وسط مزاعم بأن البلاد سرقت محاصيل من الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا.

وقال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف اليوم، في جلسة استماع أمام البرلمان الروسي (الدوما) "حتى الآن، يبلغ إجمالي وزن الحصاد 159 مليون طن. من حيث القيمة الصافية، نتوقع حوالي 150 مليون طن". وذكرت تقارير أن الحبوب، التي تم حصادها من الأراضي الأوكرانية، التي ضمتها روسيا ، بشكل غير قانوني مدرجة في الأرقام الاجمالية .

وتردد أن أوكرانيا اتهمت روسيا مرارا بسرقة الحبوب على نطاق واسع. وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية"ناسا" قد ذكرت في نوفمبر الماضي، استنادا إلى تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أن روسيا حصدت بالفعل 5.8 مليون طن من القمح، من الأراضي الأوكرانية، بقيمة حوالي مليار دولار. غير أنه حتى بدون ضم الحبوب الأوكرانية، يبدو أن نتائج الحصاد تمثل زيادة كبيرة، مقارنة بالعام السابق، عندما تم حصاد حوالي 120 مليون طن من الحبوب.