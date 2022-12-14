509 سجلات تجارية لإنتاج الأحجار الكريمة وصناعة المعادن الثمينة

أصدرت وزارة التجارة، 509 سجلات تجارية لنشاط إنتاج الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وقالت وزارة التجارة لـ"الاقتصادية"، إن إجمالي السجلات القائمة لنشاط إنتاج الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة بلغ 79 سجلا تجاريا، فيما إجمالي السجلات القائمة لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 430 سجلا تجاريا.

وحثت الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات على التأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة، والتحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الجرام والوزن الإجمالي.

ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، وسعر جرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر وتاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري.