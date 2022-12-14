«شتاء استياء» في بريطانيا .. خسارة 417 ألف يوم عمل خلال أكتوبر

وجد عديد من البريطانيين صعوبة كبرى للوصول إلى مراكز عملهم أمس، في اليوم الأول من إضراب في السكك الحديدية في المملكة المتحدة وسط تحركات اجتماعية تاريخية بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وبحسب "الفرنسية"، ذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (آر إم تي) أن 40 ألفا من أعضائه العاملين في شبكة السكك الحديدية و14 شركة قطارات تشارك في التحرك الذي بدأ أمس ويستمر اليوم ثم يستأنف الجمعة والسبت فضلا عن أربعة أيام في كانون الثاني (يناير).

وتم تسيير 20 في المائة فقط من القطارات.

وتتحدث وسائل الإعلام منذ الآن عن "شتاء استياء" جديد في إشارة إلى الإضرابات الحاشدة التي هزت البلاد في أواخر السبعينيات.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني عن خسارة 417 ألف يوم عمل في أكتوبر وحده بسبب الخلافات الاجتماعية، ما يعد المستوى "الأعلى منذ نوفمبر 2011".

ولا يقتصر التحرك على موظفي السكك الحديدية بل يشمل عناصر الأمن في قطارات يوروستار التي تسير رحلات إلى أوروبا وعناصر حرس الحدود الذين يكشفون على جوازات السفر في المطارات، ما أرغم الحكومة على التخطيط لنشر عسكريين للقيام بهذه المهام.

كما تطول التحركات قطاع الصحة مع لزوم الممرضات إضرابا غير مسبوق الخميس وفي 20 ديسمبر، تنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف.

وستشمل الإضرابات أيضا عدة قطاعات من الإدارة.

ولم يبق القطاع الخاص بمنأى عن هذه التحركات إذ لوحت نقابة "يونايت" بإضراب في إحدى الشركات.

وتتركز كل المطالب على زيادة الأجور في مواجهة تضخم تخطى 11 في المائة، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ولا سيما بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأكد مارك هاربر وزير النقل عبر إذاعة تايمز راديو صباح أمس أن "الأولوية الاقتصادية الأولى للحكومة هي ضبط التضخم.. حتى يتمكن الناس من مواجهة كلفة المعيشة"، مذكرا بأن الحكومة "قدمت دعما كبيرا" للأسر للتعويض عن زيادة أسعار الطاقة.

وشدد متحدثا لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية على أن "الإضرابات سيئة للركاب، وسيئة للشركات .. ليست جيدة لمستقبل السكك الحديدية"، نافيا أن يكون يعرقل المفاوضات.

وعشية التحرك في السكك الحديدية البريطانية، وفيما زاد تساقط الثلوج وتشكل الجليد من البلبلة في المواصلات الأحد والإثنين، رفضت نقابة آر إم تي آخر اقتراحات قدمتها إدارة شبكة "نيتوورك رايل" للسكك الحديد.

وأكد ميك لينش الأمين العام للنقابة عبر "بي بي سي": "ليس بنيتي إفساد يوم الميلاد على الناس، الحكومة هي التي تسهم في إفساده على الناس، لأنها تسببت في هذه الإضرابات بمنعها الشركات من تقديم اقتراحات مناسبة".

وتمسك ريشي سوناك رئيس الوزراء المحافظ الذي تراجعت شعبية حكومته في استطلاعات الرأي، بموقف حازم متوعدا بفرض "قوانين جديدة قاسية" للتصدي لعواقب هذه الإضرابات.

وفي ختام اجتماع أزمة عقدته الحكومة الإثنين وبحثت خلاله البلبلة الناجمة في آن عن الطقس والنزاعات الاجتماعية، دعا الوزير أوليفر داودن النقابات إلى "إلغاء" الإضرابات والتفاوض مع أرباب العمل، دون أن يلقى استجابة.

وخلال الإضراب يتم تسيير بعض القطارات بين الساعة 7:30 والساعة 18:30، لكن القطارات ستتوقف تماما في بعض مناطق البلد ولا سيما في القسم الأكبر من اسكتلندا وويلز.

وقال رايل أندرو هاينز رئيس شركة نتوورك لـ"بي بي سي": "عشرة أيام إضراب هي أكثر مما عرفناه في الأشهر الستة الأخيرة، إنه تصعيد بالغ تقوم به آر إم تي".

وأوصت الشركة كل زبائنها بعدم التنقل خارج "الضرورة المطلقة" خلال الإضراب.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه معدل البطالة في بريطانيا للشهر الثاني، وشملت بيانات منشورة أمس مؤشرات أخرى على تباطؤ سوق العمل من بينها زيادة أعداد الباحثين عن العمل في أعمار أكبر.

لكن بنك إنجلترا، الذي يبدو أنه سيرفع أسعار الفائدة للاجتماع التاسع على التوالي غدا الخميس، من المرجح أن يعلن أقوى ارتفاع مسجل للأجور الأساسية باستثناء فترة وباء كورونا.

وقال المكتب أمس إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر من 3.6 في المائة في الشهور الثلاثة حتى سبتمبر.

لكن الأجور المنتظمة ارتفعت 6.1 في المائة، وهو نمو أقوى من المتوقع، في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر لتسجل أكبر زيادة منذ بدء السجلات في عام 2001 باستثناء القفزات خلال فترة وباء كوفيد - 19 التي شابتها عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية.