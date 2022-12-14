وول ستريت ترتفع بعد بيانات التضخم رغم استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء بعد أن عززت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ قريبا في خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة، رغم استمرار المخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي قد يواصل الزيادات القوية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.75 نقطة أو 0.72 بالمئة ليغلق عند 4019.31 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 111.56 نقطة أو 1.00 بالمئة إلى 11255.29 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.79 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 34116.91 نقطة.