إيلون ماسك يفقد لقب أغنى شخص في العالم

فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر لقب أغنى شخص في العالم، ليخلفه برنار أرنو في صدارة قائمة مليارديرات العالم.

أصبح ماسك أغنى رجل في العالم بثروة بلغت 340 مليار دولار، ولكنه فقد منذ يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 100 مليار دولار من ثروته التي تراجعت إلى 168.5 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وفقد سهم شركة تسلا نحو 50 % من قيمته خلال العام الحالي الأمر الذي قلص ثروة ماسك بشدة، وأصبحت ثروته أقل من ثروة الملياردير أرنو البالغة 172.9 مليار دولار بفضل امتلاكه 48 % من أسهم مجموعة الأزياء والموضة الفرنسية العملاقة إل.في.إم.إتش.

تراجع ترتيب ماسك في قائمة الأثرياء يأتي للمرة الأولى منذ احتلاله المركز الثاني في سبتمبر2021، وفي أبريل الماضي فاجأ ماسك الأسواق بتقديم عرض استحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وتزامن استحواذ ماسك على شركة تويتر مع بدء زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما دفع أسعار أسهم العديد من القطاعات إلى التراجع.