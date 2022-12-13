بيانات التضخم الأمريكية تصعد بالأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم بعد بيانات جاءت دون المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيقلص وتيرة رفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب "رويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة، مقتفيا أثر المكاسب الكبيرة التي سجلتها الأسواق العالمية بعد تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين 7.1 على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ ديسمبر 2021.

ويمثل أحدث تقرير للتضخم آخر البيانات المهمة قبل القرار المرتقب غدا الأربعاء للمركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. وجاءت القراءة بعد ارتفاع بأقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في أكتوبر.

وأكدت بيانات نهائية أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 11.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر. وارتفعت الأسعار 11.6 في المائة في أكتوبر. وزاد المؤشر داكس الألماني 1.3 في المائة.

في غضون ذلك، تجتمع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة للاتفاق على سقف للأسعار اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وسجلت جميع المؤشرات القطاعية على ستوكس 600 ارتفاعات. وزاد مؤشر شركات التكنولوجيا الشديد التأثر بأسعار الفائدة 3.3 في المائة وجاء في الصدارة.

وصعد مؤشر البنوك 1.4 في المائة، لأعلى مستوى في نحو أسبوع.