الأسهم السعودية تصعد 190 نقطة.. أكبر مكاسب في شهرين

أنهت الأسهم السعودية جلسة اليوم على مكاسب هي الأكبر في نحو شهرين، حيث نجح السوق في مسح جميع الخسائر النقطية خلال الجلسة السابقة مع عودة أسهم البنوك والطاقة للارتفاع.

وقاد قطاع البنوك مكاسب السوق بعد صعوده 3.4 في المائة، كأكبر صعود يومي منذ يونيو الماضي، ويأتي ارتفاع القطاع بقيادة مصرف الراجحي المرتفع 4 في المائة.

استطاع سهم أرامكو وقف سلسلة التراجعات اليومية التي امتدت لثماني جلسات، حيث سجل السهم مكاسب بلغت 1.3 في المائة، بعدما سجل بالجلسة السابقة أدنى إغلاق في عامين.

وحد من ارتفاع السوق تراجع أسهم معادن وكهرباء السعودية وكذلك اتحاد الاتصالات الذي سجل أدنى إغلاق منذ يناير الماضي ليستمر سهم الشركة بالهبوط وللجلسة الخامسة.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا بـ 188 نقطة أو ما يعادل 1.9 في المائة عند مستوى 10221 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 5.6 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 534.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 423.6 ألف صفقة، وتركزت السيولة على الوافد الجديد سهم "أمريكانا" الذي سيطر على 22 في المائة من السيولة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 178 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أمريكانا بعد صعوده 12.4 في المائة عند 3.08 ريال، تلاه سهم تنمية المرتفع بالحد الأعلى 10 في المائة.

كذلك حققت أسهم الحفر العربية ونماء للبتروكيماويات وأسمنت تبوك مكاسب ما بين 9 و8 في المائة، أيضا نجد مكاسب واسعة طالت أسهم مصرف الإنماء وسلوشنز والبحري وكذلك مجموعة تداول.

في المقابل، هبطت أسهم 35 شركة كانت "تهامة للإعلان" في الصدارة بعد هبوط سهمها بالحد الأدنى 10 في المائة مواصلا التراجع الحاد وللجلسة الثالث على التوالي.