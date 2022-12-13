تباين الطلب على السندات الثلاثية والعشرية الأمريكية

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، كمية من السندات ذات الثلاث سنوات وذات العشر سنوات وكان الاكتتاب في الطرحين متباينا، حيث سندات 3 سنوات بيعت بقيمة 40 مليار دولار وجاء الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط، في حين باعت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار وجاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

وبلغ العائد على السندات الثلاثية 4.093 % ومعدل التغطية 2.55 مرة من حجم الطرح، وفي الشهر الماضي باعت الوزارة سندات ثلاثية بقيمة 40 مليار دولار حيث كان العائد عليها 4.605 % ومعدل التغطية 2.57 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في أخر 10 طروحات للسندات الثلاثية 2.49 مرة، في الوقت نفسه بلغ العائد على السندات العشرية 3.625 % ومعدل التغطية 2.31 مرة.

وفي الشهر الماضي باعت وزارة الخزانة سندات عشرية بقيمة 35 مليار دولار حيث جاء العائد عليها 4.140 % ومعدل التغطية 2.23 مرة، وبلغ معدل الطرح على أخر عشر سندات عشرية 2.43 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة الاكتتاب في طرح للسندات ذات الثلاثين عاما بقيمة 18 مليار دولار.