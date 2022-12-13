الذهب يتراجع قبل بيانات التضخم ونتائج اجتماع الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليبلغ 1780.19 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 2029 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة عند التسوية ليبلغ 1.792.30 دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في العام الحالي والمقرر عقده غدا وبعد غد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر مما يعزز وجهة النظر التي تفيد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتجه التركيز حاليا إلى تقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقرر صدوره غدا الثلاثاء.

وتوقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الأحد انخفاضا كبيرا في التضخم الأمريكي في عام 2023.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.30 دولارا للأونصة (الأوقية).

كما تراجع سعر البلاتين 2.2 بالمئة إلى 999.73 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1881.47 دولار.