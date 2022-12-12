ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة

استقبل الشيخ مشعل الأحمد ولي عهد الكويت في قصر بيان اليوم الاثنين، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للشيخ نواف الأحمد أمير الكويت ولولي عهد الكويت، وقد حمل الشيخ مشعل الأحمد، تحياته وتقديره للملك، ولولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن سعد سفير الرياض لدى الكويت، فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ أحمد الأحمد رئيس ديوان ولي عهد الكويت، والشيخ محمد المبارك وزير شؤون الديوان الأميري، والدكتور بدر الملا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.