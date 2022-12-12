"العدل" تتيح توثيق الوصية إلكترونيا .. والمستهدفين 3 فئات

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة توثيق وصية إلكترونيا عبر "ناجز"، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل.

وأوضحت أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة، مشيرة إلى أن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالأصالة عن نفسه، ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى.

وللاستفادة من الخدمة، بينت أن الخدمة متاحة على ناجز، عبر اختيار خدمة توثيق وصية، ثم تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، ثم تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق، ثم مصادقة الطلب من مقدم الطلب، واعتماده من قبل كاتب العدل، وأخيرا صدور الوثيقة، كما يمكن إلغاء الوصية في أي وقت من خلال النظام نفسه.