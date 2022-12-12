استعدادات لإطلاق الحملة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري

أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن العنوان الأمثل لعام 2022 هو "الاستمرارية في الإنجاز" من حيث توفير المشاريع التنموية والسكنية، والاستمرارية في توفير الخدمات البلدية وتطويرها، والاستمرارية في تطوير الحلول الرقمية التي تسهل على المجتمع الحصول على الخدمة بكل يسر وفق أعلى معايير الجودة.

وذكر أن الوزارة واصلت جهودها هذا العام عبر عدد من المسارات أبرزها مسار القطاع البلدي، ومسار القطاع السكني، ومسار الخدمات الرقمية وتجربة العميل، ومسار الاستثمار والتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في جلسة حوارية بعنوان "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، ضمن ملتقى الميزانية 2023.

وأفاد بأن الوزارة عملت على وضع ضوابط للتصميم العمراني منها "الكود العمراني" مع مراعاة الطبيعة الخاصة والهوية الحضارية والتراثية المميزة لكل منطقة، وإطلاق مبادرة تسوير الأراضي الفضاء والمواقع الإنشائية للمباني السكنية، مبينا أن العمل جار على إطلاق الحملة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تم زيادة مساحة المسطحات الخضراء وممرات المشاة والمرافق الخدمية والترفيهية المتنوعة.

ولفت إلى أن مسار القطاع السكني شهد عدة إنجازات تواكب النمو والتطور لمسيرة الميزانية، حيث سجلت الأرقام استفادة 1.4 مليون أسرة منذ إطلاق برنامج الإسكان حتى الآن والعام المقبل سترتفع إلى 1 في المائة عبر تسعة خيارات وحلول سكنية، مشيرا إلى أن "بعد أربعة أعوام سيكون هناك أكثر من 200 مطور سعودي يملكون القدرة والكفاءة على البناء والعمل، إلى جانب مؤسسات تطويرية موجودة اليوم نفخر بها".

وأفاد بأن الخدمات الرقمية في الوزارة لعام 2022 نمت لتصل إلى 350 خدمة رقمية للمواطنين والمقيمين عبر المنصات الإلكترونية، لتكون 94 في المائة من خدمات الوزارة هي خدمات رقمية الأمر الذي سهل على المستفيدين إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى زيارة المنظومة وسيتم العمل على 6 في المائة ليكون العمل رقميا، مؤكدا أن المملكة تشهد نقلات نوعية في البنية الرقمية، مستدلا بجائحة كورونا، التي كانت التقنيات الرقمية أحد أهم ممكنات التعامل مع الجائحة دون انقطاع في المملكة. من جانبه، ذكر فهد الجلاجل وزير الصحة أن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بتأسيس العمل للتحول الصحي وذلك بصدور الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات وتأسيس مركز التأمين الوطني لتمويل تلك الخدمات، كذلك تدشين 88 منشأة صحية في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن فصل المنظم عن مقدم الخدمة يسهم في تحقيق فاعلية وكفاءة أعلى وتلبية احتياج المواطنين بشكل أكبر.

من جهته، تطرق محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى عملية التكامل بين القطاعين العام والخاص للإسهام في استدامة ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين التي نتج عنها إطلاق أكثر من 150 مشروعا بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال.

وبين أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المجتمعات العمرانية، وتصميم المنتجات المناسبة لاحتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، إلى جانب تطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليتم تسليمها للمستفيدين، حيث تم تطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، فيما أسندت الوزارة للشركة مشاريع الإسكان التنموي وتوفير 30 ألف وحدة سكنية خلال 2022.

وأفاد البطي بأنه جرى أخيرا توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان لتمويل محفظة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال لتطوير ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية، وتعمل الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البنية التحتية لهذه المشاريع وعقد الشراكات مع المطورين العقاريين، ومتوقع تجاوز هذه المشاريع قيمة 160 مليار ريال، وسيساعد ذلك على استدامة تقديم الأعمال. بدوره، أوضح فهد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو، أن الشركة أنشئت بهدف تحسين الخدمات الصحية الحكومية والحاجة لتنظيم وتطوير قطاع الإمداد الطبي في المملكة، وتحسين توافرية البنود الطبية بما يضمن رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المحتوى المحلي في المنتجات الطبية وتوطين الصناعات الدوائية توفير المنتج والمكان والوقت والسعر المناسب.