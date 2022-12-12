40 مليار ريال مشاريع للمياه في السعودية دخلت الخدمة خلال 2022

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن قطاعات البيئة والمياه والزراعة حققت منجزات وطنية كبيرة وفقا لخريطة طريق التنمية التي رسمتها رؤية المملكة 2030، إذ تعمل الوزارة على تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخدامها، وكذلك الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القطاعات الزراعية ذات الميزات النسبية، إضافة إلى توفير خدمات ومنتجات بمستوى عال لتحسين جودة الحياة، تحقيقا للرؤية المستقبلية للدولة.

وكشف الوزير - خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2023، أمس في جلسة بعنوان: "دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية"- أن الطلب على المياه سيرتفع إلى 18 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2030 و90 في المائة منها لمياه التحلية، مشيرا إلى أن 65 في المائة من المياه المحلاة في المملكة تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقطاع الخاص.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل استدامة وتنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولا إلى ضمان تنافسية قطاع المياه وإسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من مستهدفات "رؤية المملكة 2030، حيث نجحت في رفع حجم إنتاج المياه من 5.5 مليون متر مكعب في 2015 ليبلغ 9.4 مليون متر مكعب في العام الجاري، لافتا الانتباه إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 11 مليون متر مكعب يوميا العام المقبل، مشيرا إلى أن ساعات ضخ المياه حاليا تصل إلى 22 ساعة يوميا، فيما تبلغ طاقة الضخ إلى مستوى ارتفاعات يصل إلى ثلاثة آلاف متر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع في قطاع المياه بقيمة 90 مليار ريال، فيما نفذت مشاريع دخلت الخدمة خلال 2022 بتكلفة مالية بلغت نحو 40 مليار ريال، ومشاريع تم إقرارها بميزانية إجمالية تبلغ نحو 145 مليار ريال، مبينا أن حجم الخزن الاستراتيجي للمياه سيبلغ 25 مليون متر مكعب العام المقبل.

وفيما يخص قطاع البيئة، أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية عبر المراكز البيئية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 60 مليار ريال، ونحو عشرة مليارات دولار يتم ضخها لأعمال صندوق البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إعادة تدوير نحو 85 في المائة من النفايات بحلول 2030.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية الأمن الغذائي، حيث عملت على تنفيذ خطط استباقية أسهمت في تجاوز الأزمات التي شهدها العالم أخيرا، مؤكدا أن حجم القروض الزراعية ارتفع بفضل هذه الجهود من نحو 500 مليون ريال إلى أكثر من سبعة مليارات ريال بنهاية 2022، كما تدعم الوزارة سلعة القمح بنحو 3.5 مليار ريال سنويا، لتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتلبية الطلب المحلي.

بدوره، أكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير المستمرة في جميع قطاعات المنظومة، منذ أن أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية العام الماضي، وانعكست على نتائج المؤشرات الدولية والمنجزات التشغيلية في قطاعات المنظومة.

وقال خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023 "إن شهادة البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميا، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف أنحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميا وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع حجم أطنان المناولة بنسبة 10 في المائة هذا العام ما يدعم الحركة التجارية ويعزز النمو، ويرسخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا".

وبين أن قطاع الطيران والمطارات عصب رئيس لصناعة الخدمات اللوجستية، وشهد تطورات مضطردة في الأداء التشغيلي حيث تم إطلاق أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وإعلان شركة أبل العالمية كأول مستثمر دولي فيها، وحققت أربعة مطارات سعودية مراكز متقدمة وفق تصنيف تراكس العالمي، كما تم اكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطارا في المملكة وإنجاز عدد من مشاريع التوسعة في مطارات المملكة خلال هذا العام بما في ذلك افتتاح الصالتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز للربط الجوي والبحري والبري.

وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية كقطاع داعم وممكن بنسبة 16 في المائة في الناتج المحلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ما يسهم في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية، موضحا أن المملكة تشهد حاليا وبدعم القيادة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة لدعم النمو المستدام وخفض التكلفة الاقتصادية.

وأشار إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة توفر فرصا استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، حيث أعلنت كبرى الشركات العلمية مثل ميرسك وأبل بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، ما يسهم في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي بشبكات التجارة والنقل العالمية، ويؤكد النظرة الثاقبة والرؤية النيرة للقيادة الرشيدة حيال قدرة وفاعلية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوليد الوظائف وتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية "جرى خلال عام 2022 الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية ودولية ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكدا أن المملكة ماضية في تأسيس المناطق اللوجستية لتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأفاد الجاسر بأن منظومة النقل والخدمات اللوجستية رفعت طاقتها التشغيلية خاصة في موانئ ومطارات المملكة للحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد المحلي والإقليمي وإطلاق حزمة من المبادرات للحد من ارتفاع أسعار النقل البحري العالمي فجاءت نسب الارتفاع في المملكة جراء تلك المبادرات في مستويات منخفضة جدا على الجانب الاقتصادي حيث أسهمت تلك المبادرات في انضباط حركة سلاسل الإمداد.

ونوه الجاسر بارتفاع الطاقة التشغيلية في خطوط السكك الحديدية حيث ارتفعت نسبة نقل الركاب عبر القطارات 100 في المائة وبمعدل 4.9 مليون راكب هذا العام، فيما ارتفعت نسبة نقل البضائع عبر القطارات 22 في المائة وبمعدل 25 مليون طن ما يسهم في خفض التكلفة وحماية شبكة الطرق وإزاحة نحو 1.8 رحلة شاحنة.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية أن خطوط السكك الحديدية شهدت هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في (القريات) وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وكذلك تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية في مدينة الجبيل الصناعية، وكذلك توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف في الرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز السكك الحديدية، ما يسهم في دعم وتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.

وفي قطاع الطرق أكد استمرار صدارة المملكة عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق حيث أسهمت أعمال السلامة والصيانة في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2022، مبينا أن الوزارة ستواصل رفع الجودة والسلامة على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة حيث تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة حكومية تنتقل لعقود الأداء الهادفة إلى رفع الكفاءة المالية والجودة في مشاريع الطرق منوها بارتفاع معدل انضباط تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها أو تعثرها في وزارة النقل والخدمات اللوجستية من 40 في المائة في 2017 إلى 93 في المائة في 2022، مشيرا إلى بدء تنفيذ أكبر مشروع لربط 200 مدينة ومحافظة بخدمات النقل العام بالحافلات لخدمة ستة ملايين راكب سنويا.

واختتم حديثه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع برامج توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية حيث أسهم ارتفاع كفاءة الأداء في نمو عدد الوظائف في المنظومة بما يقدر بـ288 ألف وظيفة وبنسبة نمو تقدر بـ13 في المائة مقارنة بالعام الماضي، منها 92 ألف وظيفة يعمل بها الآن سعوديون وسعوديات وبنسبة نمو تقدر بـ53 في المائة مقارنة بالعام الماضي تشمل وظائف ومهنا تخصصية ومساندة وذلك لتوطين المهن في القطاع وتوسيع فرص التوظيف وإتاحة فرص التدريب والتأهيل في معاهد المنظومة لتنمية رأس المال البشري.

من جهته، أكد أحمد السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أن النقل البحري يمتلك ما يقارب 100 سفينة حديثة ومتطورة في المملكة، لنقل جميع السلع الاستراتيجية في المملكة وأن الخدمات اللوجستية تشمل النقل البحري والجوي والبري والتخزين.

وأوضح أن النقل البحري يهدف إلى جذب الشركات في مجال النقل، والارتقاء بسلسلة الإمدادات وذلك للسيطرة عليها، إلى جانب إيجاد القيمة ونشر الازدهار، من خلال ربط الاقتصادات حول العالم وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية العالمية، ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.