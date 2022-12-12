وزير الطاقة: التحدي الأساسي الحفاظ على مصادر الدخل مهما بلغت «المؤثرات الصوتية»

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن "المجهود الجماعي لتحالف (أوبك +) هو المحقق لما نسميه معجزة خصوصا في 2022".

وأضاف وزير الطاقة، خلال ملتقى الميزانية 2023 في الرياض، أمس، ما يهمنا في الأساس الحد من التقلبات في سوق النفط كلما كان ذلك ممكنا.

وأكد أن التحدي الأساسي هو الحفاظ على مصادر الدخل مهما بلغت "المؤثرات الصوتية".

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "أننا في (أوبك +) نسعى إلى أن نكون منظمين للسوق، كما يحدث من البنوك المركزية. أذكر الجميع كيف كنا في نيسان (أبريل) 2020، وما وصلنا إليه الآن بعد تقلبات حادة في الأسواق".

وأشار إلى أن المجموعة ستواصل الحرص خلال العام المقبل على "المحافظة على السوق في المقام الأول والأخير".

وأكد ضرورة أن تشارك جميع الدول في مجموعة "أوبك +" في اتخاذ القرارات.

وقال "العمل الجماعي يستوجب التوافق، ولذلك من الأساس كنت وما زلت وسأبقى مصرا على أن تكون كل دولة في (أوبك +) سواء كان حجم إنتاجها صغيرا أو كبيرا صاحبة قرار وهي جزء من منظومة القرار".

وأوضح أن الحرص على إعطاء كل دولة صوتها ورأيها وقيمتها عزز من التفاهم بين دول "أوبك +".

وأضاف "التوافق تكون له انعكاسات إيجابية على السوق. علينا تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في (أوبك +). وقد انتقلنا الآن إلى مرحلة مختلفة في 2022 التي يغلب عليها الطابع السياسي. و(أوبك +) تعمل من منظور اقتصادي ولا تتدخل في الجوانب السياسية".

ولفت وزير الطاقة، أن المملكة "انتقلت من الفترة الحرجة والصعبة منذ نيسان (أبريل) 2020 إلى ما نحن عليه اليوم"، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف، "لدينا توجه بفتح توزيع الغاز أمام القطاع الخاص وتوجهات إضافية فيما يتعلق بـتخصيص الطاقة، ونؤمن بالفصل بين المنظم والمشغل في القطاع، ونحن بحاجة إلى تعزيز موثوقية المستهلك بالمنظم".