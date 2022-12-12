وزير المالية: انتقلنا من مرحلة التوازن إلى برنامج الاستدامة المالية .. قد يمتد إلى 10 أعوام

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن رحلة الميزانية بدأت من برنامج التوازن المالي، حيث كانت هناك تحديات كبيرة، إذ "بلغ العجز قبل خمسة أعوام تقريبا 15 في المائة من الناتج المحلي المالي للميزانية، وسحبنا خلال أعوام عدة ما يتجاوز تريليون ريال".

جاء ذلك خلال مشاركته، أمس، في جلسات ملتقى ميزانية 2023، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، وزير المالية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وعمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي.

وأوضح الجدعان، أن الهدف من التوازن المالي كان الوصول إلى الصفر من العجز وجرى تحقيقه مع تحقيق فائض، كما حدثت خلال الأعوام الخمسة إصلاحات هيكلية، مفيدا بأن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10 في المائة من الإنفاق وفي نهاية 2021 غطت 40 في المائة من الإنفاق، مبينا أن الاعتماد على الإيراد ذي مصدر متذبذب خطر وهو ما أدى إلى العجز السابق.

وذكر أنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى ثلاثة أعوام وقد يمتد إلى عشرة أعوام، حيث يضم برامج وخططا كثيرة من ضمنها رؤية المملكة 2030، مبينا أن الإنفاق أصبح معتمدا على استراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح استراتيجية متفق عليها.

وبين الجدعان أن المواطن هو العنصر الرئيس والعمل الذي جرى خلال الأعوام الماضية ساعد على تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءتها ورفع العائد من الريال، وكان هناك اهتمام وحرص كبيران من الحكومة في ظل التقلبات التي حصلت، مثل جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وما نتج عنهما من نقص في الإمدادات.

وأشار وزير المالية إلى أن المملكة اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة، وأن السبب الرئيس للتضخم هو أسعار الطاقة، حيث جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم الاقتصادي السعودي، مبينا أنه جرى ضخ 20 مليارا لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية، مؤكدا أن الوفرة أهم بكثير من ارتفاع الأسعار خلال مرحلة التضخم، كما جرى تطمين التجار لاستيراد ما يكفي للتأكد من وفرة المخزون.

ونوه بأهمية القطاع الخاص كونه يوفر وظائف وخدمات لأبناء وبنات الوطن وهو عنصر رئيس تعتمد عليه المملكة للوصول إلى حصة كبيرة من كمية الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتغير الأنظمة وتوفير بيئة تشريعية تسهم في تنمية القطاع الخاص، مبينا أن استقرار عملية الميزانية مهمة، ونشرت الوزارة البيان التمهيدي في وقت سريع لإعطاء فرصة للقطاع الخاص بأن يستثمر ويخطط كون الاستثمارات تحتاج إلى وقت، مفيدا بأن 99 في المائة من مدفوعات القطاع الخاص من الحكومة دفعت خلال 15 يوما في 2022.

وقال الجدعان، إن الاقتصاد السعودي جزء من العالم يؤثر ويتأثر ويجب اتخاذ إجراءات لحمايته، وما حدث في مرحلة جائحة كوفيد - 19، دليل واضح على انتقال المملكة إلى مرحلة مختلفة في العمل الحكومي المتقن، سواء في إدارة الحدث أو التواصل معه بشكل واضح بين الحكومة والقطاع الخاص والتعامل الاقتصادي البحت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وغيرها، وأن ما حدث خلال الـ12 شهرا من ارتفاع للأسعار وتدخل الحكومة الاستباقي يدل على نظرة مختلفة في العمل الحكومي.

بدوره، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط "إن المواطن محور في التحول الذي نشهده اليوم والغاية من رؤية المملكة 2030 هي توفير فرص للمواطنين فلا نستطيع تحقيق تلك المستهدفات من دون تمكين المواطن"، مبينا أن المملكة واقتصادها مرتبطان بمنظومة الاقتصاد العالمي، فنؤثر بما نؤثر به ونتأثر بما يتأثر به.

وبين أن رؤية المملكة 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات تم البدء بها قبل أكثر من ستة أعوام، فالميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية، مفيدا بأن من عوامل النجاح التخطيط الاقتصادي بعيد المدى والمقرون بالتخطيط المالي على المستوى المتوسط، مبينا أن الميزانية حاليا مستقلة نوعا ما، خاصة في هذه المرحلة التي تمهد استخدام القواعد المالية عبر أسعار النفط، وهذا جانب من جوانب الاستقلال أو تنويع مصادر النمو وذلك أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتطرق إلى دور الصناديق التنموية، وبالأخص صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إذ تعمل في المرحلة الانتقالية بشكل كبير على إحداث حراك اقتصادي وتنويع اقتصادي وتمكين القطاع الخاص حيث إنها مستقلة عن الدعم من الميزانية وهذا التخطيط نجم عن رؤية المملكة 2030.

وأوضح الإبراهيم، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد، فكل الاستراتيجيات تتمحور حول دعم وتمكين القطاع الخاص لأهميته في الحراك الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو.

وذكر أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل رؤية المملكة 2030 كانت أقل من 40 في المائة، والآن وصلت إلى 43 في المائة والمستهدف في نهاية 2030 هو 65 في المائة، منوها بدعم وتمكين القطاع الخاص ومجابهة التحديات التي تواجهه وقياس أثر التشريعات وتطبيقها، مبينا أن من أدوار القطاع الخاص الأنشطة غير النفطية، حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9 في المائة، وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 عاما الماضية.

من جانبه، أوضح عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، أن من المكتسبات التي تحققت في العام الماضي 2022 كانت استثنائية إذا قارناها مع نسب النمو في المملكة مع دول مجموعة العشرين G20، مؤكدا أن تلك الأرقام تعد استثنائية ولم نر لها مثيلا منذ زمن طويل.

وأشار الخضيري إلى تحقيق معدلات نمو أكثر قبل 15 عاما وكان الفرق الأساسي في تلك الحقبة هو النمو الذي كان يعتمد تماما على الإنفاق الحكومي بعكس الآن الذي يعتمد بشكل مباشر على نمو القطاع الخاص، مبينا أنه في عام 2022 أضيفت 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص تمثل ارتفاعا بـ 16 في المائة، و100 ألف عقد تمويل عقاري مدعوم.