الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع للشهر الـ 18 .. 14.1 % في أكتوبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 14.1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ارتفاع أكتوبر هو الـ18 على التوالي، منذ أيار (مايو) 2021، حيث كان قد سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا السابقة له منذ أيار (مايو) 2020 حتى نيسان (أبريل) 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أكتوبر 139 نقطة، مقابل 121 نقطة في الشهر نفسه من 2021.

جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 12 في المائة "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة"، نتيجة رفع السعودية إنتاجها من النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.

وبلغ الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في أكتوبر 134.7 نقطة مقابل 120.3 نقطة في الشهر نفسه من 2021.

وسجل نشاط التعدين أعلى مستوياته عندما بلغ 147.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020، بعد أن رفعت السعودية إنتاج النفط إلى أعلى مستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا. يذكر أن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط بدءا من أيار (مايو) 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

إلى ذلك، ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية "ثاني الأنشطة وزنا بـ22.6 في المائة" أيضا 23.2 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، ليتعافى من تداعيات جائحة كورونا التي أضرت بالعالم في الفترة الماضية.

بينما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 1.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، علما بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9 في المائة".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط الصناعات التحويلية 5 في المائة.

بينما انخفض نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.7 في المائة عن مستويات الشهر السابق، كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11 في المائة مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي، ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرا إلى اختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه بعام الأساس، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه بعام المقارنة.



وحدة التقارير الاقتصادية