490 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية .. أبرزها انتحال ألقاب مهنية

ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين مع قرب نهاية العام الحالي 490 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، خلال حملاتها التفتيشية على عدد من المنشآت الهندسية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، إن المخالفات التي تم ضبطها تضمنت تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني لمزاولة الأعمال الهندسية، ومزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، إضافة إلى انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا لدى الهيئة، حيث تمت إحالة هذه المخالفات إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأضاف أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة تقوم بعمل تجاه منظومة حماية القطاع الهندسي في المملكة بشكل مستمر عبر الزيارات الميدانية التي تستهدف قطاع المكاتب والشركات الهندسية للتأكد من تطبيق نظام المزاولة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والربط التقني مع الجهات الحكومية، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تعمل بجودة عالية في استمرارية رحلة التحول الرقمي تجاه خدماتها المقدمة، والمرتبطة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك عبر التعاون والتكامل الرقمي المشترك مع الجهات بما يضمن شراكة تقنية تدعم القطاع الهندسي لتوفير أفضل الخدمات والحلول الرقمية، التي من شأنها تسهيل وتسريع الإجراءات على المستفيدين، ولتحقيق المصلحة العامة.

وذكر أن الهيئة أطلقت أخيرا عدة خدمات هندسية إلكترونية مجانية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف دعم المواطنين الراغبين في بناء مسكن، حيث إن هذه الخدمات تتعلق بقطاع البناء، وشملت خدمة العقود النموذجية، وخدمة المشورة الهندسية، وخدمة الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية، التي تقدمها المكاتب الهندسية والمعتمدة لدى الهيئة.