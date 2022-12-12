القيمة السوقية لـ 4 منتخبات 2.3 مليار يورو

سينافس المنتخبان المتأهلان لنهائي كأس العالم 2022 بجانب الكأس التي تحتوي على خمسة كيلو جرامات من الذهب عيار 18، والميداليات الذهبية، على مبلغ 42 مليون دولار وهي الجائزة المالية المخصصة من الاتحاد الدولي "فيفا" لصاحب المركز الأول وبزيادة أربعة ملايين دولار عن الجائزة التي حصل عليها المنتخب الفرنسي بعد تحقيقه لقب مونديال 2018 في روسيا.

وسينال وصيف البطل إضافة للميداليات الفضية على مبلغ 30 مليون دولار، فيما يتنافس الخاسران على جائزة المركز الثالث والبالغة 27 مليون دولار أما نصيب صاحب المركز الرابع فسيكون 25 مليون دولار.

وتأهلت منتخبات كرواتيا، التي أقصت البرازيل، الأرجنتين التي كسبت هولندا، المغرب التي كسبت البرتغال، وأخيرا فرنسا التي استمرت في سباق المحافظة على اللقب بعد الفوز على إنجلترا.

وبلغت القيمة السوقية لأطراف المربع الذهبي في مونديال 2022 في قطر، مبلغ 2.3 مليار يورو، الأغلى من بينهم الفرنسي حامل اللقب بـ 1.03 مليار، يليه الأرجنتيني 645.2 مليون، الكرواتي 377 مليونا، وأخيرا المغربي 241.1 مليون.

وحصلت منتخبات البرازيل، هولندا، البرتغال، وإنجلترا المودعة من الدور ربع النهائي على 17 مليون دولار لكل منتخب.

وحصلت منتخبات: الولايات المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، بولندا، السنغال، سويسرا، وإسبانيا على مبلغ 13 مليون دولار لكل منتخب، ومنتخبات: السعودية، قطر، المكسيك، تونس، الإكوادور، إيران، ويلز، الدنمارك، ألمانيا، كوستاريكا، بلجيكا، كندا، صربيا، أوروجواي، الكاميرون، وغانا، على مبلغ تسعة ملايين دولار لكل منتخب.

الجدير ذكره أن الاتحاد الدولي "فيفا" منح جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر مبلغ 1.5 مليون دولار، من أجل الإعداد للبطولة العالمية.