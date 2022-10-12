الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين منذ 24 عاما اليوم، ليرتقي فوق المستويات التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق العملة الشهر الماضي، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى الخطوات التالية لبنك إنجلترا.

وبحسب "رويترز" ارتفع الجنيه الاسترليني بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين مقابل الدولار واليورو في وقت متأخر أمس، بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بنك إنجلترا ألمح بشكل خاص إلى البنوك بأنه مستعد لشراء سندات الخزانة البريطانية لفترة أطول.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المحتمل أن تتراجع الحكومة البريطانية عن المزيد من بنود ميزانيتها التي أحدثت اضطرابا في الأسواق الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما عزز الدولار مقابل الين. وصعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4 في المائة، وذلك زيادة عن التوقعات عند 0.2 في المائة. وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5 في المائة بعد صعود بنسبة 8.7 في المائة في أغسطس.

وفي 22 سبتمبر، تدخلت السلطات اليابانية لشراء الين لأول مرة منذ عام 1998، عندما كان الدولار عند 145.90 ين.

وكرر المسؤولون تأكيدهم أنهم مستعدون لاتخاذ الخطوات المناسبة في مواجهة التحركات المفرطة للعملة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا يرغبون في الدفاع عن مستويات معينة.

والين حساس بشكل خاص للفجوة بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية واليابانية طويلة الأجل.

ويتم تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بقيمة ليست ببعيدة عن أعلى مستوياتها منذ 14 عاما بما يربو على 4 في المائة بقليل، بينما يتم تداول عوائد السندات اليابانية المكافئة بالقرب من الصفر.

وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 1.0925 دولار. وانتعشت العملة البريطانية لاحقا لتتداول على ارتفاع 0.8 في المائة عند 1.1044 دولار، وذلك بعد نشر تقرير فايننشال تايمز.

وارتفع الجنيه مقابل اليورو. وفي أواخر التعاملات الصباحية، انخفض اليورو 0.9 في المائة إلى 87.71 بنس.

على صعيد آخر، ظل اليورو تحت الضغط، منخفضا 0.2 في المائة عند 0.9686 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس بشكل خاص للمخاطر إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عند 0.6236 دولار أمريكي، واستقر في أحدث التعاملات عند 0.6268 دولار.