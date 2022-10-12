صندوق النقد: محاربة التضخم عبر خفض الضرائب مكلف للميزانية قليل الفاعلية

حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة سيشكل خطرا على مجتمعات الدول إلا أن محاولة تخفيف وطأته عبر تخفيضات ضريبية وإعانات أو التحكم بالأسعار قد يلقي بثقله على المالية العامة.

وجاء التحذير في تقرير حول الميزانيات بعنوان "فيسكال مونيتور" صدر عن صندوق النقد الدولي علما بأن التضخم وتبعات الحرب في أوكرانيا تثقل كاهل الأسر ولا سيما الفقيرة منها.

وأشار التقرير إلى أن محاولة حل هذه المشكلات من خلال سياسة تحكم بالأسعار وتوفير الدعم وخفض الضرائب "ستكون مكلفة جدا على صعيد الميزانية وقليلة الفاعلية".

ونصح الصندوق الدول باعتماد سياسات موجهة لأضعف الفئات مع ترك الأسعار تتكيف بشكل طبيعي لتجنب الحد من تأثير السياسات النقدية.

وقال فيكتور غاسبار مدير دائرة شؤون الميزانية في الصندوق لوكالة فرانس برس "تجد كل الدول نفسها أمام معضلة تزداد إلحاحا وصعوبة".

وأضاف "في ظل أزمة غلاء المعيشة من الأهمية بمكان حماية أفقر الفقراء على صعيد الأسر التي تتقاضى أدنى الأجور أو أفقر الدول".

في ظل توالي الصدمات منذ مطلع العام الحالي، لم تعد الدول التي زادت نفقاتها لمواجهة الجائحة تملك الهوامش الضرورية في ميزانياتها لمحاربة التضخم.

وجاء في التقرير أن على الدول توخي الحذر في تطبيق سياسات الدعم للمحافظة على مستوى إنفاق قابل للاستمرار "إذ إن الهدف الأول يجب أن يكون الوصول إلى المواد الغذائية بأسعار مقبولة والحد من تداعيات التضخم على عائدات الفقراء".

لكن الصندوق رأى أنه يمكن للدول أن تقرر زيادة في بعض مواردها والحفاظ على مستوى مقبول للنفقات الأخرى.

ونظرا إلى مواردها المحدودة ستحتاج الدول الفقيرة الى مساعدة إنسانية وتمويلات طارئة.

وأوضح فيكتور غاسبار "لقد استحدثنا مكتبا خاصا للتمويل السريع لتلبية الحاجات الغذائية فضلا عن تدابير أخرى للحد من الأزمة الغذائية وقد استفادت منها دول، مثل: تنزانيا وجورجيا.

وقال غاسبار "ندعو أغنى الدول إلى منح حقوقها من السحوبات الخاصة للدول الفقيرة" للسماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من صندوق النقد الدولي.