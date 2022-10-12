بولندا تتجه لشطب مقترح فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبيرة

أفاد تقرير بأن الحكومة البولندية تنسحب من الخطة المقترحة من جانب وزارة أصول الدولة لفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة على كل الشركات الكبيرة بنسبة 50 %.

وذكرت "بلومبرج" أن أسهم شركة "جيه اس دبليو" للفحم ارتفعت بنسبة 2.2% في وارسو.

وسوف يتحقق الهدف الأساسي من الضريبة والتي كانت سوف تمول وضع سقف على تكاليف الطاقة للحكومة المحلية والشركات الصغيرة، من خلال قانون آخر جرى تقديم مسودته أمس.

وقد تعود خطة الضريبة على الأرباح غير المتوقعة في مرحلة ما في المستقبل، ولكن سوف تستهدف فقط شركات الطاقة.